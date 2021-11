Forza Horizon 5: l'esclusione dai GOTY dei TGA 2021 discredita l'intera industria, per Jez Corden

Jez Corden di Windows Central non è stato molto gentile con le nomination dei The Game Awards 2021. Secondo lui l'esclusione di Forza Horizon 5 dalla categoria dei GOTY discredita l'intera industria dei videogiochi e mostra l'evento per quello che è, ossia mero marketing travestito.

Il ragionamento di Corden è in realtà molto lineare e parte da come vengono scelte le nomination dei TGA: i voti di un gruppo di giornalisti e influencer pesa per il 90% sulla selezione, con il resto che va al pubblico, tanto da aver creato il paradosso che il gioco con le valutazioni migliori dell'anno, nonché tra i più giocati, non potrà ambire al premio di gioco migliore del 2021.

Per Corden i TGA hanno mostrato per l'ennesima volta che c'è un pregiudizio contro i giochi sportivi, quelli mobile e tutto ciò che non ricalca certi modelli che i videogiochi hanno mutuato da Hollywood. Si tratta di un modo di concepire i videogiochi ottuso, che finisce per premiare solo i giochi a grosso budget con una storia cinematografica, tradendo la ricchezza rappresentata dalla diversità di generi e offerte che caratterizza l'industria.

Se vogliamo sono le stesse conclusioni raggiunte dal nostro Tommaso Pugliese nel Parliamone di ieri.

Nell'articolo Corden cita anche altri titoli che secondo lui sono stati esclusivi dai GOTY per gli stessi motivi, come Returnal e Age of Empires IV.