PlayStation Store: tanti nuovi sconti per PS5 e PS4 con i saldi PlayStation Indies

Come ogni mercoledì il PlayStation Store propone un vasto assortimento di nuove promozioni, grazie alle quali potrete acquistare tanti giochi PS5 e PS4 a prezzi scontati. Questa settimana prendono il via i saldi PlayStation Indies, con in offerta giochi realizzati da case indipendenti e non solo, tra cui troviamo Cuphead, Aragami 2 e anche la Crysis Remastered Trilogy.

La maggior parte delle offerte terminerà alla 00:59 del 2 dicembre. Tra i giochi in sconto troviamo i già citati Cuphead, Aragami 2 e la trilogia rimasterizzata di Crysis. Ma anche Green Hell, Nickelodeon All-Star Brawl, Kerbal Space Program, Last Stop, Chernobylite e molto altro ancora, ce n'è davvero per tutti i gusti.

PlayStation Store

In totale i giochi in promozione sono oltre 1.200, impossibile elencarli tutti in questo articolo, quindi di seguito trovate una selezione:

Potrete consultare l'intero assortimento degli sconti PlayStation Indies a questo indirizzo. Inoltre sono ancora attive le promozioni del PlayStation Store lanciate la scorsa settimana, che includono Yakuza 6 e Crash Bandicoot 4.