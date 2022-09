Warhammer 40.000: Tacticus, la recensione dello strategico per iOS e Android

La recensione di Warhammer 40.000: Tacticus ci proietta ancora una volta nell'affascinante universo creato da Games Workshop, in questo caso per un'esperienza strategica a turni pensata per i dispositivi iOS e Android , caratterizzata dunque da un'azione molto veloce ma non per questo del tutto priva di spessore, anzi.

Gameplay

Warhammer 40.000: Tacticus, una sequenza di combattimento

Come accennato, il gameplay strategico di Warhammer 40.000: Tacticus è stato disegnato appositamente per i dispositivi mobile. Le missioni si svolgono dunque molto rapidamente (tanto che uno degli obiettivi da raggiungere per moltiplicare le ricompense è spesso quello di concluderle entro quattro turni), all'interno di una griglia di piccole dimensioni che fa da sfondo a un unico scontro diretto.

Nonostante l'approccio semplificato, l'esperienza possiede un minimo di spessore che si manifesta nelle caratteristiche dei vari personaggi, nelle abilità speciali a disposizione di ognuno di essi, nella differenziazione fra le caselle in termini di terreno e altezza, con i relativi bonus e malus, e negli immancabili potenziamenti che si ottengono schierando le unità in un determinato modo.

I comandi touch riflettono l'immediatezza dell'approccio grazie a un'interfaccia chiara e ben leggibile, che utilizza la visualizzazione in modalità ritratto, dunque con il dispositivo in verticale, per consentirci di controllare tutto con un solo dito. Del resto basta toccare uno dei membri della squadra e il suo eventuale obiettivo per far partire l'attacco di base, oppure una casella per ordinare un semplice spostamento, e così via.

Nel caso di Tacticus, ad ogni modo, il divertimento esce dai confini delle singole battaglie e si insinua nelle meccaniche gestionali fra una missione e l'altra, vista la maniera entusiasmante con cui gli sviluppatori hanno reso a schermo il tradizionale "spacchettamento" delle casse premio, lo sblocco di nuovi guerrieri e l'enorme quantità di oggetti ottenibili per migliorare le singole unità ed eventualmente promuoverle a un rango superiore.