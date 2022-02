Arcanium: Rise of Akhan, la recensione del card game da Netflix

L'elemento più curioso potrebbe essere quella "N" rossa che campeggia ora vicino al logo, ma come vediamo in questa recensione di Arcanium: Rise of Akhan sarebbe un peccato distogliere l'attenzione dal gioco stesso, visto che sicuramente merita di essere approfondito. Dunque, tiriamo subito fuori la faccenda in modo da passare poi alle questioni più sostanziali: Arcanium è uno dei nuovi giochi che Netflix ha messo a disposizione all'interno del suo catalogo di videogiochi. Questo significa che, se siete abbonati a Netflix, potete procedere con il download del gioco in questione senza alcun esborso, almeno per quanto riguarda la versione mobile, visto che è disponibile da tempo anche su PC in early access da diversi mesi a questa parte.

Oltre alla curiosità di trattare un gioco distribuito da Netflix, la questione comporta anche una considerazione importante ai fini della consistenza del gioco stesso: non è un semplice free-to-play con microtransazioni, ma un vero e proprio gioco premium, distribuito attraverso il servizio su abbonamento, cosa che rappresenta già un'ottima notizia.

Chiarito questo, bisogna dire che la scelta di Netflix è stata piuttosto oculata perché il potenziale di Arcanium: Rise of Akhan è notevole. Si tratta di un RPG a base di carte in stile deck builder con alcuni elementi da roguelite, che ricorda per certi versi il noto Slay the Spire, ovvero già un ottimo punto di partenza.

Ambientato in un mondo fantasy tendente al fiabesco, dove la sinistra luna Umbra sta estendendo il proprio potere, portando con sé magia e oscurità, il gioco ci vede mettere insieme una squadra di eroi composta da vari animali antropomorfi in grado di combattere le minacce utilizzando poteri magici derivanti da carte. Nulla di particolarmente nuovo sotto il sole (o la luna, meglio) ma il tutto è fatto decisamente bene e con notevole cura, anche se le questioni di bilanciamento, che sono fondamentali in un gioco di questo tipo, potranno essere valutate solo più sul lungo termine. Quello che possiamo rilevare al momento, piuttosto, è una certa difficoltà nel giocarci su piattaforme mobile vista l'interfaccia chiaramente studiata per funzionare prima di tutto su PC, cosa che può ostacolarne la fruizione su display più piccoli.