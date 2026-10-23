Un politico canadese propone di affidare BioWare ai dipendenti con l'aiuto del governo

Avi Lewis, leader del New Democratic Party canadese, ha chiesto al governo federale di sostenere economicamente i dipendenti di BioWare nel tentativo di rilevare lo studio e gestirlo in autonomia.

La situazione di BioWare è arrivata anche all'attenzione della politica canadese. Avi Lewis, leader del New Democratic Party, ha criticato duramente Electronic Arts e ha proposto che i dipendenti dello studio abbiano la possibilità di acquistarlo e gestirlo autonomamente, con il sostegno finanziario del governo federale. La richiesta nasce dalle preoccupazioni per il futuro dello sviluppatore, con sede a Edmonton, e per le conseguenze che la sua chiusura avrebbe sull'industria videoludica del Paese.

Il bene dell'industria Lewis ha affidato le proprie considerazioni ai social network, puntando il dito contro il modello economico che, a suo giudizio, porta alcuni investitori a rilevare aziende per poi sacrificarle in nome dei guadagni immediati. "Questo è il private equity, ed è ciò che fa: comprare aziende, portarle alla rovina e smembrarle per ottenere profitti a breve termine", ha scritto il politico, riferendosi alle dinamiche finanziarie che possono influenzare il destino delle società. La sua proposta è che siano proprio i lavoratori di BioWare a poter prendere in mano le redini dello studio. "Gli sviluppatori di BioWare sanno come gestire lo studio. Sanno come realizzare i giochi che tutti amiamo. Dovrebbero avere l'opportunità, insieme al sostegno federale, di acquistarlo e gestirlo autonomamente", ha dichiarato Lewis. L'idea, quindi, è quella di utilizzare eventuali risorse pubbliche per facilitare un'acquisizione da parte dei dipendenti, invece di lasciare che il futuro della società dipenda esclusivamente dalle decisioni dei proprietari. EA potrebbe vendere le IP di Mass Effect e Dragon Age dopo la chiusura di BioWare Lewis ha inoltre richiamato Mass Effect, da lui considerata la serie più rappresentativa di BioWare, utilizzando l'espressione "effetto Mass Effect" per descrivere il rischio che vicende di questo tipo si ripetano in Canada. Secondo il leader dell'NDP, per evitare simili situazioni il Paese dovrebbe limitare il ruolo del private equity, anziché favorirne la presenza.