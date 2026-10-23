Un politico canadese propone di affidare BioWare ai dipendenti con l'aiuto del governo

La situazione di BioWare è arrivata anche all'attenzione della politica canadese. Avi Lewis, leader del New Democratic Party, ha criticato duramente Electronic Arts e ha proposto che i dipendenti dello studio abbiano la possibilità di acquistarlo e gestirlo autonomamente, con il sostegno finanziario del governo federale. La richiesta nasce dalle preoccupazioni per il futuro dello sviluppatore, con sede a Edmonton, e per le conseguenze che la sua chiusura avrebbe sull'industria videoludica del Paese.
Il bene dell'industria
Lewis ha affidato le proprie considerazioni ai social network, puntando il dito contro il modello economico che, a suo giudizio, porta alcuni investitori a rilevare aziende per poi sacrificarle in nome dei guadagni immediati. "Questo è il private equity, ed è ciò che fa: comprare aziende, portarle alla rovina e smembrarle per ottenere profitti a breve termine", ha scritto il politico, riferendosi alle dinamiche finanziarie che possono influenzare il destino delle società.
La sua proposta è che siano proprio i lavoratori di BioWare a poter prendere in mano le redini dello studio. "Gli sviluppatori di BioWare sanno come gestire lo studio. Sanno come realizzare i giochi che tutti amiamo. Dovrebbero avere l'opportunità, insieme al sostegno federale, di acquistarlo e gestirlo autonomamente", ha dichiarato Lewis. L'idea, quindi, è quella di utilizzare eventuali risorse pubbliche per facilitare un'acquisizione da parte dei dipendenti, invece di lasciare che il futuro della società dipenda esclusivamente dalle decisioni dei proprietari.
Lewis ha inoltre richiamato Mass Effect, da lui considerata la serie più rappresentativa di BioWare, utilizzando l'espressione "effetto Mass Effect" per descrivere il rischio che vicende di questo tipo si ripetano in Canada. Secondo il leader dell'NDP, per evitare simili situazioni il Paese dovrebbe limitare il ruolo del private equity, anziché favorirne la presenza.
L'importanza di BioWare
BioWare ha rappresentato per anni una realtà importante per l'industria videoludica canadese ed è stata più volte riconosciuta come uno dei migliori luoghi di lavoro del Paese, anche dopo l'acquisizione da parte di Electronic Arts. La vicenda assume quindi una rilevanza che va oltre il futuro di un singolo studio, toccando anche il tema della conservazione delle competenze e dei posti di lavoro nel settore.
L'NDP è tradizionalmente una delle principali forze politiche di opposizione del Canada. Lewis, esponente dell'area di centrosinistra, è stato eletto alla guida del partito con l'obiettivo di riportarlo su posizioni più marcatamente progressiste. Le sue dichiarazioni su BioWare si inseriscono in un orientamento più ampio, caratterizzato da critiche al controllo di settori strategici da parte di grandi interessi internazionali.
La proposta ha suscitato anche commenti ironici tra alcuni sostenitori, che hanno suggerito di nazionalizzare direttamente BioWare. Lewis ha inoltre dimostrato di conoscere la serie di Mass Effect: interrogato su quale personaggio avesse scelto come interesse romantico in Mass Effect 2, ha risposto: "A essere sincero, sono un tipo da Mass Effect 1 su PS3". Da noi i politici danno ancora addosso ai videogiochi come fomentatori di violenza.