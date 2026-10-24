Pare essere diventato legge, ma ormai, in questa metà d'anni Venti del nuovo millennio, se sei uno sparatutto multigiocatore, o fai parte dei veterani che non demordono davanti ai tempi che cambiano, o sei uno shooter co-op con dinamiche da extraction. Questa formula, girata e rigirata per l'occasione, che ha visto il successo smodato di Helldivers 2, prima, e ARC Raiders, poi, è la nuova fonte della giovinezza che tutti cercano per non invecchiare mai (o, almeno, per farlo il più tardi possibile, preferibilmente dopo essere stati sommersi da una grande fortuna economica). Poco altro ci si può aspettare da un titolo come Mycopunk , sparatutto in prima persona sviluppato dai novellini Pigeons at Play e distribuito da Devolver Digital che guarda al looter shooter di Borderlands con ammirazione e alle nuove leve delle esperienze multigiocatore con tante aspettative e poche certezze. Sarà forse questa la nuova gallina dalle uova d'oro del settore?

Il tono è quello che titoli come Borderlands e Helldivers 2 (e altri prodotti d'intrattenimento molto, molto prima di loro) ci hanno insegnato ad amare: umorismo prima di tutto . A guidarci in quest'avventura è un personaggio sulla falsariga di Claptrap, con la piccola differenza che, invece di essere un robot su monoruota, è uno scarafaggio minuto con la bocca da scaricatore di porto che va in giro per la base su due zampe e ci fa un accuratissimo e "professionale" rapporto di quanto sta accadendo sul campo.

Dalla stazione orbitale, il nostro compito è quello di scendere sul pianeta e completare tutta una serie di incarichi più o meno seri, dal ripulire una zona dall'infezione micotica a rendere operativo un cannone gigante con il quale abbattere la base spaziale di rivali commerciali.

Narrativamente Mycopunk siede di fianco alla concorrenza, con un impianto che si sviluppa attorno all'universo di gioco più che al personaggio controllato dal giocatore. L'impostazione ci vede assoldati come "impiegati" cibernetici di una corporazione interstellare , SAXON, la cui attività commerciale al limite del predatorio ha trovato un punto di arresto su un pianeta ricco di risorse, New Atlas, ma anche abitato da un'entità fungina parecchio belligerante, tanto che è arrivata a impossessarsi delle attrezzature dei suoi invasori per creare un sistema di difesa in continua evoluzione.

Tutto, quindi, parte dalla base spaziale, l'hub centrale del gioco dove prepararsi alle incursioni sul pianeta in solitaria o con un massimo di altri tre giocatori. Questo spazio comune è, ovviamente, sommerso di attività accessorie con cui intrattenersi tra una missione e l'altra, una più inutile dell'altra, ma perfette per fare gli scemi con gli amici, dalla postazione della sala giochi con cabinati dove infrangere record su record, ai veicoli da pista con cui scorrazzare per la struttura, fino alla possibilità di sedersi a una delle quattro torrette per far saltare in aria gli asteroidi che passano vicino alla stazione spaziale.

Caos mutante

Una volta ultimata la preparazione, si seleziona una delle tante missioni disponibili sul pianeta (diviso in diversi biomi con aree spesso procedurali, a eccezione degli incarichi "cardine"), si sale tutti sulla capsula e si inizia la discesa. Atterrati, il gioco mette subito in chiaro che la velocità e la caciara sono tutto. A seconda del grado di difficoltà scelto (il quale fa aumentare il numero di punti esperienza e ricompense che è possibile ottenere), l'acclimatamento è più o meno radicale. In ogni caso, dopo poco si inizieranno già a intravedere i primi segni di vita, rappresentati da forni a microonde su zampe meccaniche e ventilatori fluttuanti.

Uno dei tanti strani costrutti improvvisati dal nemico

Questi sono gli involucri più comuni che racchiudono al loro interno il cuore della specie aliena, ovvero dei nuclei di un giallo intenso in grado di attaccare a sé qualsiasi pezzo di metallo e non sul quale riescono a mettere mano. Da questa forma base, quindi, si possono creare innumerevoli combinazioni di nemici, alcuni con perfino scudi difensivi e armi laser. O, almeno, questo è quello che si viene portati a credere durante le prime ore di gioco.

Dopo qualche missione diventa chiaro che la modularità di questi esseri esiste sulla carta, ma non viene mai messa realmente in atto. Alla fine della fiera, ci troviamo ad affrontare sempre le stesse orde di nemici, con boss più o meno simili tra loro, pensati a monte per avere quella struttura e con la minima scelta di riattaccare al loro corpo gli arti staccati precedentemente dal giocatore (a volte anche creandoli dal nulla, il che non ci ha fatto particolarmente impazzire).

Uno dei tanti "abomini" che vengono a mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori

Qui entra in gioco l'altra caratteristica di Mycopunk. Essendo un titolo che ci mette contro orde di creature corazzate, l'obiettivo è quello di distruggere l'involucro protettivo che cela i nuclei per poi accanirsi su di essi. Con i più piccoli è cosa facile: un paio di bordate alle parti di metallo e un colpo ben assestato alla melma giallastra sono sufficienti ad annientarli. Ma la questione cambia con le creature più imponenti.

Qui la strategia è molteplice, specialmente se da soli: colpire le armi e rendere inefficace l'offensiva nemica per poi accanirsi sul rivestimento difensivo (strategia poco efficace, data la creazione sporadica di strumenti offensivi poc'anzi accennata), puntare agli arti e far perdere l'equilibrio al nemico o bersagliare immediatamente la corazza per chiudere lo scontro il prima possibile.

Il nucleo scoperto

A ciò si affianca la formazione di veri e propri sciami di nemici che si fiondano sul giocatore con foga primordiale, continuando ad attaccarlo anche quando non hanno più strumenti per farlo, il che genera un misto di ansia e adrenalina che non è sempre facile trovare in giro e che costringe a muoversi costantemente e ad adattare il piano alla situazione sempre cangiante.