Annunciata la data di uscita di Solo Leveling: Arise Overdrive su PS5 e Xbox Series X|S

Il gioco inizialmente era stato pubblicato con il titolo Solo Leveling: Arise come esperienza free-to-play, mentre lo scorso anno su PC sotto forma di esperienza completa a pagamento (abbandonando le meccaniche gacha a pagamento) con la nuova edizione Solo Leveling: Arise Overdrive. Su Steam il gioco ha ricevuto pareri generalmente favorevoli, con il 71% di recensioni positive su quasi 8.000 valutazioni. Mancavano all'appello giusto le versioni console, ora in dirittura d'arrivo.

Si tratta di un action GDR e adattamento videoludico basato sulla celebre serie di light novel coreana Solo Leveling, successivamente diventata un manhwa e un anime, quest'ultimo in grado di dare risalto all'opera a livello internazionale.

Netmarble ha annunciato la data di uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Solo Leveling: Arise Overdrive . Il debutto sulle console di Sony e Microsoft è fissato per il prossimo 4 novembre , per la precisione alle 01:00 italiane.

Che cos'è Solo Leveling: Arise Overdrive?

Solo Leveling: Arise Overdrive è un action GDR che ripercorre gli eventi della serie originale, ambientata in una realtà alternativa alla nostra, in cui degli "Hunter", individui che acquisiscono dei poteri speciali, devono fronteggiare mostri e demoni che appaiono in dei Gate, dei portali che si affacciano su dimensioni parallele. Il gioco segue la storia di Sung Jinwoo, il protagonista della storia. Considerato inizialmente il cacciatore più debole del mondo, Jinwoo si ritrova coinvolto in una serie di eventi che gli permettono di ottenere un potere unico e di crescere costantemente, trasformandosi gradualmente in uno degli individui più forti del pianeta.

La struttura del gioco combina combattimenti action in tempo reale e progressione da gioco di ruolo. I giocatori possono affrontare missioni ispirate ai momenti più iconici dell'opera, sbloccare nuove abilità, migliorare l'equipaggiamento del protagonista e impersonare alcuni dei cacciatori più celebri dell'universo di Solo Leveling. Oltre alla campagna principale, saranno disponibili raid cooperativi fino a quattro giocatori, con la possibilità di affrontare boss di grande scala sia in solitaria che in compagnia.

Uno degli aspetti su cui Netmarble ha puntato maggiormente è proprio la spettacolarità degli scontri. Il sistema di combattimento propone combo rapide, schivate all'ultimo secondo e attacchi speciali capaci di replicare le tecniche viste nel manhwa e nell'anime. Il tutto è accompagnato da un comparto grafico e artistico che riproducono fedelmente lo stile dell'opera originale, con sequenze particolarmente scenografiche durante gli scontri con i boss.

Come accennato in precedenza, rispetto alla versione free-to-play originale, Solo Leveling: Arise Overdrive è stato ripensato come un'esperienza premium completa, priva delle meccaniche gacha a pagamento che avevano caratterizzato il lancio originale, che permette di accedere a tutti i contenuti senza esborsi aggiuntivi tramite una progressione più lineare e bilanciata, avvicinandosi maggiormente agli action GDR tradizionali.