Apple Mac mini con chip M6 è al minimo storico: compatto e potente

Su Amazon è attualmente disponibile l'Apple Mac mini da 256 GB a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.079 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto versatile e compatto
Questo computer super compatto offre prestazioni ottime, grazie al chip M6 per un'esperienza fluida e reattiva. Potrai gestire flussi di lavoro IA con prestazioni fino a 4,8 volte più veloci, grazie a un Neural Accelerator in ogni core della GPU e a due Neural Engine 16-core. Sul retro presenta tre porte Thunderbolt 4, una porta HDMI e una porta 2,5Gb Ethernet, mentre davanti sono presenti due porte USB-C e un jack per cuffie. Grazie al chip wireless N, inoltre, supporta le tecnologie Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.1.
Si tratta di un prodotto che ti permetterà di accedere al volo a file multimediali di grandi dimensioni, carichi di lavoro IA e tanto altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.