Crimson Desert, la nuova nave del DLC costa un occhio: i giocatori condividono i metodi migliori per guadagnare denaro

Il DLC propone anche un'imbarcazione piccola , acquistabile per 40.000 fondi dell'accampamento, e una di medie dimensioni che costa 1,2 milioni. Chi non vuole affrontare una spesa particolarmente impegnativa può comunque accontentarsi della semplice barca a remi, disponibile per appena 2.000 fondi dell'accampamento.

L'arrivo del DLC Charting the Unknown ha introdotto in Crimson Desert diverse novità, tra cui un sistema dedicato alle imbarcazioni che permette di acquistare navi di dimensioni differenti. Non tutti i mezzi, però, sono particolarmente accessibili: la nave più grande e imponente dell'espansione richiede infatti ben 6 milioni dei fondi dell'accampamento, una cifra che ha sorpreso diversi giocatori e dato origine a discussioni sulle strategie migliori per accumulare denaro .

Fare soldi rapidamente

Su Reddit, tuttavia, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla nave più costosa. Un giocatore ha aperto una discussione esprimendo tutto il proprio stupore per il prezzo richiesto: "Scusate, 6 MILIONI?!?!". Un altro utente ha commentato con una certa rassegnazione: "non salperò tanto presto".

La discussione si è rapidamente trasformata in uno scambio di suggerimenti per incrementare le entrate, con diversi utenti che hanno condiviso i metodi utilizzati per accumulare rapidamente le risorse necessarie.

Una delle strategie consigliate riguarda le cassette delle donazioni presenti nelle chiese. Versando fondi dell'accampamento è possibile ottenere un bonus alle risorse raccolte, che può arrivare fino al 200%. Bisogna però considerare che ogni regione dispone di un proprio sistema di bonus: aumentare al massimo quello di Hernand, per esempio, non produce gli stessi benefici a Pailune o Demeniss.

Un altro suggerimento consiste nel completare una serie di missioni secondarie che permette di ottenere la birra dorata. Questo oggetto raddoppia tutte le risorse raccolte dagli accampamenti nelle diverse regioni. A ciò si aggiunge la possibilità di sfruttare le missioni di spedizione, alcune delle quali garantiscono ricompense particolarmente interessanti. Combinando questi sistemi, secondo un giocatore, è possibile arrivare a ottenere tra 20.000 e 30.000 fondi accampamento per una singola spedizione.

Non mancano metodi decisamente meno convenzionali. Un utente ha raccontato di aver trascorso circa 25 minuti nel parco faunistico di Demeniss rubando lingotti d'oro ad alcuni personaggi particolarmente facoltosi, riuscendo ad accumularne sei.

La strategia che sembra raccogliere maggiori consensi riguarda però il nuovo sistema delle strutture commerciali introdotto con il DLC. Un giocatore ha raccontato di aver preso in gestione una segheria, assegnandole alcuni lavoratori e impostando i prezzi al livello più alto possibile senza perdere lo stato di gradimento favorevole dei clienti. Dopo aver lasciato funzionare l'attività per un paio d'ore, si è ritrovato con quasi 10 milioni di fondi accampamento, partendo da una disponibilità iniziale di appena 30.000.

Un altro utente sostiene addirittura di riuscire a generare circa un milione di fondi al giorno attraverso un singolo negozio. Insomma, sembra che il DLC contenga sì oggetti molto costosi, ma anche i modi per ottenerli senza dover ricorrere a dei trucchi. Quindi, per salpare con la nave più grande di Crimson Desert non serve necessariamente trascorrere ore a raccogliere denaro da varie fonti, ma basta organizzare adeguatamente le proprie attività commerciali.