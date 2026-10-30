Terrore nella foresta di Black Hills: Blair Witch per PC in forte sconto su Instant Gaming

Volete per Halloween un'esperienza horror densa di tensione ispirata a un celebre franchise cinematografico? Allora guardate a Blair Witch per PC, attualmente protagonista di un bello sconto su Instant Gaming. Il negozio di key propone il titolo con uno sconto a schermo dell'87% rispetto ai canonici 30 euro di listino, indicando una cifra netta di 3,89 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% per gli acquisti digitali dall'Italia, la spesa equivale a 4,75 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma un ribasso reale di oltre l'84%, traducendosi in un risparmio effettivo di 25,25 euro rispetto alla cifra iniziale, inferiore anche al prezzo del gioco su Steam, dov'è in offerta. Potete fare riferimento al box o al link qui per riscattare la chiave.
Il legame con Bullet, videocamera e allucinazioni: il gameplay di Blair Witch
Sviluppato da Bloober Team, il gioco vi mette nei panni di Ellis Lynch, un ex agente di polizia dal passato tormentato che nel 1996 si unisce alle ricerche di un bambino scomparso nella famigerata foresta di Black Hills, vicino a Burkittsville, nel Maryland. L'indagine si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti, dove le forze oscure della strega di Blair distorcono lo spazio e il tempo, costringendo il protagonista a rivivere i propri traumi bellici e personali.
La dinamica fondamentale del gameplay ruota attorno alla presenza di Bullet, un fedele pastore tedesco che funge da bussola sensoriale ed emotiva: tramite una ruota di comandi potrete ordinargli di seguire tracce odorose, scovare oggetti nascosti, allertarvi della presenza di creature ostili e calmarvi durante gli attacchi di panico. A questa meccanica si affianca l'uso della videocamera portatile: mandando avanti o riavvolgendo i nastri magnetici trovati lungo il percorso potrete manipolare la realtà circostante, aprendo varchi o ricomponendo strutture distrutte.
Gli scontri con le mostruosità della foresta si risolvono puntando la torcia elettrica per dissolverle, mentre l'esplorazione dei sentieri ingannevoli vi porterà a finali multipli influenzati dal rapporto instaurato con il vostro cane. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente sul client Steam per PC Windows, con supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.