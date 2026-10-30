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Xbox riceve il grosso update di ottobre con Obiettivi Mitici e tante altre novità

Xbox ha ricevuto nelle ore scorse il grosso aggiornamento di sistema di fine ottobre, che introduce gli obiettivi mitici per tutti gli utenti e diverse altre novità nel software.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/10/2026
Il logo Xbox

Il rollout del grosso aggiornamento di ottobre per Xbox dovrebbe essere avvenuto praticamente ovunque, dunque la console Microsoft a questo punto dovrebbe essersi aggiornata o dovrebbe essere pronta per l'update che comporta una notevole serie di novità, tra le quali anche gli Obiettivi Mitici.

La distribuzione è partita in via ufficiale il 28 ottobre e la nuova versione del software di sistema è identificata come 10.0.26100.9647, portando con sé numerose novità che erano già state annunciate in precedenza, nonché testate a fondo dagli utenti insider: nel caso la console non si sia aggiornata automaticamente, potete effettuare l'update andando nelle Impostazioni e selezionando l'opzione specifica oppure premendo il tasto centrale del controller e seguendo il percorso Profilo e sistema > Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti e download.

Tra i miglioramenti possiamo distinguere almeno dieci nuove caratteristiche che emergono come principali all'interno di questo grosso aggiornamento di sistema.

Obiettivi mitici

La novità forse più evidente è la presenza degli Obiettivi Mitici, o Mythic Achivement, che rappresentano la risposta di Microsoft a una richiesta di lunga data da parte dell'utenza, ovvero quella di inserire una ricompensa a segnalare il completamento dei contenuti principali di un gioco.

Un obiettivo mitico
Un obiettivo mitico

In sostanza, si tratta della risposta di Xbox al celebre trofeo di platino di PlayStation: nonostante gli obiettivi siano stati sostanzialmente inventati da Xbox, infatti, la mancanza di un corrispettivo al "platino" di PlayStation si è fatta sentire nella community, e ha trovato una soluzione solo con questa aggiunta.

L'obiettivo mitico dovrebbe essere retroattivo, dunque dovrebbe essere assegnato anche per tutti i giochi che si sono completati in precedenza rispetto alla sua introduzione.

Nuove possibilità di personalizzazione

Un altro elemento particolare introdotto da questo aggiornamento è la possibilità di personalizzare l'animazione di avvio di Xbox Series X|S con quattro diverse opzioni, mentre altre potrebbero essere introdotte in seguito.

L'opzione per cambiare l'animazione di avvio di Xbox
L'opzione per cambiare l'animazione di avvio di Xbox

Al momento, oltre a quella di default ("We are Xbox"), possiamo scegliere anche le animazioni di Xbox One, Xbox One X e quella originale di Xbox Series X|S.

Sempre in questo ambito, l'aggiornamento introduce maggiori possibilità di modificare la pagina principale della dashboard, riposizionando gli elementi e consentendo agli utenti di decidere cosa mostrare e cosa no, anche per quanto riguarda la sezione sullo storico dei titoli giocati.

L'opzione "ricerca locale" consente inoltre di trovare più velocemente giochi o obiettivi specifici all'interno della lista dei giochi in possesso o giocati, funzionando anche in accordo con vari filtri per garantire una ricerca più completa.

Infine, una descrizione con informazioni più dettagliate è visibile ora per ogni badge presente sul profilo, con artwork in alta risoluzione e dettagli collegati per rendere più chiari i distintivi presenti.

Miglioramenti a interfaccia e streaming

Sul fronte dell'interfaccia è stato introdotta una sezione che consente di visualizzare le licenze dei giochi per cui si è utilizzata la funzione Disc to Digital, come era stato riportato in precedenza. Attraverso le impostazioni, nella sezione di personalizzazione di giochi e app, è possibile vedere un elenco dei titoli di cui abbiamo o abbiamo avuto le licenze, compresi quelli non più in nostro possesso.

L'app Xbox per PC sta per ricevere un grosso aggiornamento con miglioramenti notevoli L'app Xbox per PC sta per ricevere un grosso aggiornamento con miglioramenti notevoli

Sempre sul fronte delle opzioni nell'interfaccia, sono state ampliate le possibilità di visualizzazione e gestione delle informazioni relative ai salvataggi, con la possibilità di cancellare singoli salvataggi per ogni titolo.

Sul fronte streaming, è stata migliorata la qualità del Remote Play per i giochi che utilizziamo in streaming direttamente dalla console di casa, con supporto fino a 1440p di risoluzione e bitrate incrementato per una maggiore qualità grafica.

Su Xbox Cloud Gaming, la novità riguarda l'inserimento dei giochi utilizzati attraverso questo sistema all'interno della sezione "i miei giochi e app" in modo da poterli lanciare più velocemente, ma questi possono comunque essere rimossi dall'elenco.

Nel caso in cui la connessione lo consenta, i download potranno continuare in background anche mentre si utilizza il cloud gaming. È stata inoltre migliorata l'infrastruttura delle chat vocali, cosa che dovrebbe aumentare la qualità della comunicazione e garantire anche una maggiore sicurezza di queste.

#Microsoft
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