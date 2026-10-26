Card Shop Simulator è in promozione su Instant Gaming: puoi risparmiare grazie allo sconto attivo del 74%

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Card Shop Simulator: l'offerta prevede uno sconto attivo del 74% per un costo totale e finale di 3,65€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Card Shop Simulator è un gioco gestionale che permette di costruire e amministrare il proprio negozio di carte collezionabili, con diverse modalità pensate per offrire esperienze sia in solitaria sia in compagnia.

Nella modalità single player è possibile procedere al proprio ritmo e assumere personale per semplificare la gestione dell'attività, mantenendo i progressi salvati anche quando si decide di passare al multiplayer.