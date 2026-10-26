0

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster, ambientato all'inizio della storia della serie con una nuova grafica.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/10/2026
Star Ocean The Last Hope
Star Ocean: The Last Hope
Star Ocean: The Last Hope
News Video Immagini

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster a 7,06 € invece di 21 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un buon JRPG

In questo gioco di ruolo in cui dovrai esplorare galassie, farti alleati e affrontare nemici con combattimenti in tempo reale basati su combo. Come anticipato, questa versione presenta una nuova grafica pensata per offrirti un'esperienza più coinvolgente. Si tratta nel complesso di un titolo tecnicamente convincente, con un ottimo sistema di combattimento e un'operazione di svecchiamento ben riuscita, grazie a una corposa serie di opzioni. Inoltre, è un titolo longevo, se si punta a scoprire tutto.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster
Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster

Sappi, però, che la trama e i personaggi lasciano a desiderare, mentre la progressione potrebbe rivelarsi frustrante. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Star Ocean: The Last Hope. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster per PC è in sconto su Instant Gaming