Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster per PC è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster a 7,06 € invece di 21 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un buon JRPG
In questo gioco di ruolo in cui dovrai esplorare galassie, farti alleati e affrontare nemici con combattimenti in tempo reale basati su combo. Come anticipato, questa versione presenta una nuova grafica pensata per offrirti un'esperienza più coinvolgente. Si tratta nel complesso di un titolo tecnicamente convincente, con un ottimo sistema di combattimento e un'operazione di svecchiamento ben riuscita, grazie a una corposa serie di opzioni. Inoltre, è un titolo longevo, se si punta a scoprire tutto.
Sappi, però, che la trama e i personaggi lasciano a desiderare, mentre la progressione potrebbe rivelarsi frustrante. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Star Ocean: The Last Hope. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.