S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve il grosso update 2.1 "The Zone Lookout"

GSC Game World ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento 2.1 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl intitolato "The Zone Lookout" e consistente di alcuni nuovi contenuti e miglioramenti, compreso un interessante aspetto che riguarda i personaggi controllati dal sistema A-Life.
L'elemento più interessante è probabilmente l'aggiunta di una opzione che consente di incrementare la visibilità degli NPC nel mondo di gioco: all'interno delle impostazioni di gioco è ora presenta una sezione dedicata alla "visualizzazione", con diverse opzioni possibili.
Da qui è possibile aumentare la visibilità degli NPC, in modo da poterli vedere da più lontano e osservarne movimenti e attività, ma più si aumenta questa distanza e più la cosa può impattare sulle prestazioni del gioco e del sistema, considerando che si tratta di personaggi gestiti dal sistema A-Life e dunque all'interno di un complesso di intelligenza artificiale.
Visibilità aumentata per gli NPC nella Zona
Gli sviluppatori suggeriscono di mantenere l'opzione dinamica posta di default per questa particolare nuova opzione sulla visibilità degli NPC, perché questa scala la distanza di visione dei personaggi in base alle prestazioni potenziali del sistema con cui si gioca, sia PC che console.
GSC Game World fa inoltre notare la differenza tra A-Life NPC e Quest/Scripted NPC, che sono gestiti in maniera differente: la nuova opzione sul range di visibilità riguarda soprattutto gli NPC gestiti dall'A-Life, ovvero quelli che rientrano nel sistema generale di gestione di personaggi e creature del mondo di gioco, attraverso l'IA interna.
L'Update 2.1 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl porta inoltre vari miglioramenti tecnici e aggiustamenti al bilanciamento, oltre a diverse altre novità interessanti.
Il viaggio rapido con gli Squad Leader
Tra gli altri elementi aggiunti dall'aggiornamento c'è la possibilità di utilizzare una sorta di viaggio rapido grazie agli Squad Leader: questi sono personaggi particolari che vengono anche evidenziati sulla mappa, in grado di fornire un servizio di guida.
Interagendo con questi è possibile attivare una sorta di viaggio rapido in cui veniamo scortati da questo Squad Leader, ma solo se il luogo che vogliamo raggiungere rientra nei percorsi conosciuti da questo. Sarà inoltre necessario pagare delle belle cifre per accedere al servizio.
Altri miglioramenti riguardano inoltre i combattimenti che si svolgono all'interno della Zona, a una certa distanza dal protagonista: questi hanno ora un livello di audio più consono al luogo in cui i combattimenti si svolgono e anche il comportamento delle armi è stato aggiustato di conseguenza.
Tempo fa avevamo visto l'aggiornamento alla versione 2.0.5, ma è chiaro a questo punto che i lavori sul gioco siano destinati a proseguire ancora.