S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve il grosso update 2.1 "The Zone Lookout"

GSC Game World ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento 2.1 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl intitolato "The Zone Lookout" e consistente di alcuni nuovi contenuti e miglioramenti, compreso un interessante aspetto che riguarda i personaggi controllati dal sistema A-Life.

L'elemento più interessante è probabilmente l'aggiunta di una opzione che consente di incrementare la visibilità degli NPC nel mondo di gioco: all'interno delle impostazioni di gioco è ora presenta una sezione dedicata alla "visualizzazione", con diverse opzioni possibili.

Da qui è possibile aumentare la visibilità degli NPC, in modo da poterli vedere da più lontano e osservarne movimenti e attività, ma più si aumenta questa distanza e più la cosa può impattare sulle prestazioni del gioco e del sistema, considerando che si tratta di personaggi gestiti dal sistema A-Life e dunque all'interno di un complesso di intelligenza artificiale.