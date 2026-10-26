Su Instant Gaming, Blasphemous è in sconto dell'87%: puoi acquistare il gioco ad un prezzo stracciato

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Blasphemous: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'87% per un costo finale di 3,89€ (IVA inclusa) . La key sarà utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Blasphemous è un action platform ambientato a Cvstodia , una terra oscura colpita da una terribile maledizione conosciuta come il Miracolo. Il giocatore veste i panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del Dolore Silenzioso, intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita. La missione consiste nel liberare il mondo dalla sua dannazione e scoprire l'origine del proprio tormento.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura si sviluppa attraverso un mondo gotico e non lineare, ricco di paesaggi inquietanti, trappole mortali, segreti nascosti e creature mostruose. Per sopravvivere, bisogna affrontare orde di nemici e boss imponenti, studiandone i movimenti e imparando a evitare i loro attacchi.

I combattimenti sono caratterizzati da uno stile brutale e da esecuzioni sanguinose. L'arma principale è Mea Culpa, una spada nata dalla colpa stessa, che permette di sbloccare combo devastanti e mosse speciali per eliminare gli avversari.

La personalizzazione dell'equipaggiamento rappresenta un altro elemento importante. Reliquie, grani del rosario, preghiere e cuori di spada offrono abilità e potenziamenti differenti, consentendo di sperimentare combinazioni adatte al proprio stile di gioco. Qui la nostra recensione.