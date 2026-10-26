I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 4 vogliono una modalità DMZ PvE e lanciano una petizione

La modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 4 offre un'esperienza diversa da quella del classico multiplayer ed è particolarmente apprezzata dai giocatori. La presenza del PvP, però, potrebbe non convincere tutti: il rischio di imbattersi in altre squadre e venire eliminati proprio sul più bello può rendere le partite frustranti. Per questo motivo, l'introduzione di una modalità PvE potrebbe fare la differenza, permettendo ai giocatori di dedicarsi all'esplorazione, alla raccolta del bottino e al completamento delle missioni senza doversi preoccupare degli scontri con altri utenti.
Una modalità meno frustrante
Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando nel settimo episodio di From the Ward è comparsa l'opzione Single Squad Mission nella schermata di schieramento, facendo pensare alla possibile introduzione di una modalità esclusivamente PvE. Nel successivo trailer ufficiale di DMZ Dynamic Ops, però, l'opzione era assente. Non è ancora chiaro cosa sia successo: potrebbe trattarsi di versioni diverse del gioco oppure di una funzionalità destinata ad arrivare in una stagione successiva. In ogni caso, i giocatori continuano a chiedere a gran voce una modalità PvE che permetta di vivere l'esperienza DMZ con meno pressione e senza doversi preoccupare degli scontri con gli altri utenti.
Un'opzione del genere potrebbe prevedere la possibilità di giocare con una sola squadra, consentendo agli utenti di unirsi alla partita esclusivamente su invito. Su Reddit sono già comparsi diversi post che discutono questa possibilità, sottolineando come una modalità simile potrebbe rendere l'esperienza più piacevole e meno frustrante.
"Sarebbe fantastico se fosse vero, dato che preferirei non dover passare chissà quanto tempo a procurarmi un equipaggiamento decente solo per poi farmi seccare da un giocatore super equipaggiato", ha scritto un utente. Non tutti, però, sono convinti che si tratti davvero di una modalità PvE. Secondo alcune ipotesi, l'opzione potrebbe essere legata alla caccia ai tenenti e alla meccanica per cui i nemici sconfitti lascerebbero cadere una sola piastrina. Per ora, però, non è chiaro se le cose stiano davvero così.
I giocatori lanciano una petizione
Quella del PvE non è una richiesta del tutto nuova nel genere degli sparatutto a estrazione. Giochi come Escape from Tarkov offrono già modalità dedicate a chi preferisce affrontare nemici controllati dall'IA senza doversi preoccupare degli altri giocatori. Nel frattempo, i giocatori hanno lanciato una petizione su Change.org per introdurre la modalità PvE.
"Non si tratta solo delle mie preferenze personali in fatto di videogiochi. Si tratta di offrire a tutti un'esperienza di gioco più ricca e inclusiva. I giocatori di tutto il mondo - veterani, principianti, giocatori occasionali e professionisti - meritano tutti la possibilità di partecipare a un'esperienza di gioco collaborativa", ha spiegato il creatore della petizione.
"Una modalità PvE ci consentirebbe di unire le forze per affrontare avversari controllati dall'IA, creando scenari avvincenti che mettono alla prova le nostre abilità e il nostro pensiero strategico senza le pressioni della competizione PvP". Per chi non lo sapesse, la modalità DMZ ha debuttato nel 2022 come esperimento free-to-play legato a Warzone. In poco tempo ha conquistato molti giocatori, grazie alle meccaniche tipiche degli sparatutto a estrazione. L'obiettivo è raccogliere più bottino possibile e riuscire a estrarlo senza essere eliminati. A differenza del classico multiplayer, questa formula lascia ai giocatori maggiore libertà nel decidere come affrontare ogni partita.
L'introduzione di una modalità PvE potrebbe rendere l'esperienza ancora più accessibile, arricchendo una modalità già molto apprezzata. Tuttavia, gli incontri imprevedibili con gli altri giocatori sono proprio uno degli elementi che rendono la DMZ adrenalinica e coinvolgente, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 4. E voi vorreste un'opzione simile?