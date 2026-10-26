I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 4 vogliono una modalità DMZ PvE e lanciano una petizione

La modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 4 offre un'esperienza diversa da quella del classico multiplayer ed è particolarmente apprezzata dai giocatori. La presenza del PvP, però, potrebbe non convincere tutti: il rischio di imbattersi in altre squadre e venire eliminati proprio sul più bello può rendere le partite frustranti. Per questo motivo, l'introduzione di una modalità PvE potrebbe fare la differenza, permettendo ai giocatori di dedicarsi all'esplorazione, alla raccolta del bottino e al completamento delle missioni senza doversi preoccupare degli scontri con altri utenti.

Una modalità meno frustrante

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando nel settimo episodio di From the Ward è comparsa l'opzione Single Squad Mission nella schermata di schieramento, facendo pensare alla possibile introduzione di una modalità esclusivamente PvE. Nel successivo trailer ufficiale di DMZ Dynamic Ops, però, l'opzione era assente. Non è ancora chiaro cosa sia successo: potrebbe trattarsi di versioni diverse del gioco oppure di una funzionalità destinata ad arrivare in una stagione successiva. In ogni caso, i giocatori continuano a chiedere a gran voce una modalità PvE che permetta di vivere l'esperienza DMZ con meno pressione e senza doversi preoccupare degli scontri con gli altri utenti.

Un'opzione del genere potrebbe prevedere la possibilità di giocare con una sola squadra, consentendo agli utenti di unirsi alla partita esclusivamente su invito. Su Reddit sono già comparsi diversi post che discutono questa possibilità, sottolineando come una modalità simile potrebbe rendere l'esperienza più piacevole e meno frustrante.

La modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 4

"Sarebbe fantastico se fosse vero, dato che preferirei non dover passare chissà quanto tempo a procurarmi un equipaggiamento decente solo per poi farmi seccare da un giocatore super equipaggiato", ha scritto un utente. Non tutti, però, sono convinti che si tratti davvero di una modalità PvE. Secondo alcune ipotesi, l'opzione potrebbe essere legata alla caccia ai tenenti e alla meccanica per cui i nemici sconfitti lascerebbero cadere una sola piastrina. Per ora, però, non è chiaro se le cose stiano davvero così.