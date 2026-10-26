D&D: World of Warcraft, come Wizards ha adattato classi e dungeon di Azeroth

Il manuale si basa sulle regole dell'attuale edizione di Dungeons & Dragons e introduce nuove sottoclassi, incantesimi, talenti, capacità, oggetti magici e creature. Particolare attenzione è stata riservata alla creazione dei personaggi, con l'intenzione di permettere ai giocatori di ricreare i propri eroi di World of Warcraft, comprese le relative specializzazioni.

L'obiettivo del progetto, come abbiamo già spiegato , non è riprodurre le meccaniche del MMORPG con dadi e schede dei personaggi, ma utilizzare le regole di Dungeons & Dragons per esplorare Azeroth con una libertà impossibile nel videogioco. I giocatori potranno interagire con qualsiasi personaggio, prendere decisioni che modificano gli eventi conosciuti e affrontare le proprie avventure senza dover rispettare necessariamente la storia ufficiale di Warcraft.

Wizards of the Coast ha condiviso nuovi dettagli su Dungeons & Dragons: World of Warcraft, l'espansione che permetterà di ambientare le proprie campagne di D&D nel mondo di Azeroth. Durante una presentazione dedicata alla stampa, James Wyatt, lead designer del progetto, e Ben Petrisor, senior game designer, hanno approfondito il funzionamento delle classi, delle specie giocabili e delle avventure, spiegando alcune delle scelte effettuate per adattare l'universo di Blizzard al gioco di ruolo da tavolo.

Come funzionano le classi di World of Warcraft in D&D

Tutte le classi di World of Warcraft saranno giocabili, ma Wizards of the Coast ha scelto di non crearne altrettante completamente nuove. Ognuna utilizza come punto di partenza una classe del Manuale del Giocatore, modificata o ampliata attraverso capacità alternative, nuove sottoclassi e altre opzioni di personalizzazione.

Uno dei momenti iconici in World of Warcraft

Alcune conversioni sono piuttosto immediate, come quelle di Guerriero, Ladro e Mago, mentre altre hanno richiesto interventi più consistenti. È il caso del Cavaliere della Morte, del Cacciatore di Demoni e dello Sciamano, per i quali gli sviluppatori hanno dovuto modificare alcune delle capacità fondamentali delle classi originali. Il manuale contiene inoltre indicazioni sulla progressione di ciascuna specializzazione, suggerendo talenti, incantesimi e altre scelte da effettuare durante l'avanzamento del personaggio.

Una differenza rispetto al videogioco riguarda i ruoli in combattimento: in World of Warcraft, scegliere una specializzazione significa generalmente concentrarsi su una funzione precisa, come tank, guaritore o DPS. In D&D questa distinzione è meno rigida: un Paladino specializzato nelle cure rimarrà comunque capace di combattere in prima linea e infliggere danni considerevoli. Le specializzazioni rafforzano quindi determinate caratteristiche, senza eliminare le altre possibilità offerte dalla classe.

Le tre classi eroiche, Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni ed Evocatore, sono state progettate per iniziare dal livello 3 anziché dal livello 1. Questa scelta ha permesso agli sviluppatori di sperimentare un sistema di capacità sostitutive che si colloca a metà strada tra una classe tradizionale e una sottoclasse. Il Cavaliere della Morte, per esempio, parte dal Paladino, ma sostituisce Imposizione delle Mani con Death Coil, una capacità decisamente più adatta alla natura del personaggio.