La smart TV QLED Hisense da 75" è in promozione su Amazon: puoi acquistarla in sconto del 38%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulla smart TV Hisense da 75": l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale di 799€. Puoi acquistarla risparmiando 500€ direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La smart TV Hisense 75E7S PRO è pensata per chi desidera portare nel proprio salotto un'esperienza di visione coinvolgente, grazie all'ampio schermo da 75 pollici e alla risoluzione 4K. Il pannello QLED permette di godere di immagini ricche di colori, mentre il formato 16:9 si adatta alla visione di film, serie TV, programmi televisivi e contenuti in streaming.
Ulteriori dettagli sulla TV
Uno dei punti di forza del televisore è la frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz, che offre una caratteristica interessante soprattutto per chi utilizza la TV anche per giocare. La modalità Native 144Hz Game Mode è pensata per accompagnare le sessioni di gaming, con una frequenza elevata adatta a valorizzare la fluidità delle immagini nei giochi compatibili.
La presenza delle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos contribuisce a rendere più coinvolgente la visione dei contenuti compatibili, intervenendo rispettivamente sull'esperienza visiva e su quella sonora. Il televisore integra inoltre altoparlanti, così da poter riprodurre l'audio senza dover necessariamente collegare un sistema esterno.
Il sistema operativo VIDAA offre accesso a oltre 1.000 applicazioni, permettendo di utilizzare diversi servizi e piattaforme direttamente dalla TV.