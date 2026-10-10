Dopo Slitterhead, lo studio di Keiichiro Toyama starebbe cercando attori per un nuovo gioco horror

Bokeh Game Studio, la società fondata da Keiichiro Toyama, sembra impegnata nello sviluppo di un nuovo gioco horror. Toyama ha diretto il primo Silent Hill e ha creato, tra gli altri, i Siren e i Gravity Rush. L'indizio è stato trovato da MP1st, secondo cui lo studio sta cercando performer per la motion capture destinati a quello che sembra il suo prossimo progetto, per ora senza titolo. Va precisato che l'informazione si basa su un annuncio di casting e non su una comunicazione ufficiale dello studio.