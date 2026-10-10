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Dopo Slitterhead, lo studio di Keiichiro Toyama starebbe cercando attori per un nuovo gioco horror

A due anni da Slitterhead, lo studio guidato dal regista del primo Silent Hill torna a cercare volti e corpi per un nuovo progetto.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/10/2026
Un momento di Slitterhead
Slitterhead
Slitterhead
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Bokeh Game Studio, la società fondata da Keiichiro Toyama, sembra impegnata nello sviluppo di un nuovo gioco horror. Toyama ha diretto il primo Silent Hill e ha creato, tra gli altri, i Siren e i Gravity Rush. L'indizio è stato trovato da MP1st, secondo cui lo studio sta cercando performer per la motion capture destinati a quello che sembra il suo prossimo progetto, per ora senza titolo. Va precisato che l'informazione si basa su un annuncio di casting e non su una comunicazione ufficiale dello studio.

Poche informazioni

La scheda dell'annuncio elenca diversi personaggi: River, Dean, Lyra, Hazel, Becca, Dena ed Emma, oltre a una bambina di otto anni. Le descrizioni toccano temi adulti, tra cui uso e traffico di droga, violenza, abusi, lutto e prostituzione. Diversi personaggi risultano inoltre legati a delle trasformazioni in creature non meglio definite.

Si tratta di caratteristiche generiche che potrebbero sicuramente ricordare Slitterhead, ma che possono essere adattate a molte altre storie horror. Del resto, il primo gioco di Bokeh non è stato proprio un successo clamoroso, quindi sarebbe rischioso farne un seguito. A meno che la sua diffusione non sia aumentata negli ultimi mesi.

Detto questo, la scheda contiene anche alcuni riferimenti sui toni utili per i candidati che vogliano prepararsi prima dei provini. Per River sono citati come modelli visivi River Phoenix e Kurt Cobain, mentre per Lyra Mia Goth. Sono dettagli che aiutano a immaginare l'estetica dei personaggi, anche se da un casting non si può ricavare molto sulla trama né sul tipo di gioco.

Chiaramente è molto poco per trarre delle conclusioni fondate, ma è comunque sufficiente per farsi un'idea dello stile ricercato.

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