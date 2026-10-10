Dopo Slitterhead, lo studio di Keiichiro Toyama starebbe cercando attori per un nuovo gioco horror

Bokeh Game Studio, la società fondata da Keiichiro Toyama, sembra impegnata nello sviluppo di un nuovo gioco horror. Toyama ha diretto il primo Silent Hill e ha creato, tra gli altri, i Siren e i Gravity Rush. L'indizio è stato trovato da MP1st, secondo cui lo studio sta cercando performer per la motion capture destinati a quello che sembra il suo prossimo progetto, per ora senza titolo. Va precisato che l'informazione si basa su un annuncio di casting e non su una comunicazione ufficiale dello studio.
Poche informazioni
La scheda dell'annuncio elenca diversi personaggi: River, Dean, Lyra, Hazel, Becca, Dena ed Emma, oltre a una bambina di otto anni. Le descrizioni toccano temi adulti, tra cui uso e traffico di droga, violenza, abusi, lutto e prostituzione. Diversi personaggi risultano inoltre legati a delle trasformazioni in creature non meglio definite.
Si tratta di caratteristiche generiche che potrebbero sicuramente ricordare Slitterhead, ma che possono essere adattate a molte altre storie horror. Del resto, il primo gioco di Bokeh non è stato proprio un successo clamoroso, quindi sarebbe rischioso farne un seguito. A meno che la sua diffusione non sia aumentata negli ultimi mesi.
Detto questo, la scheda contiene anche alcuni riferimenti sui toni utili per i candidati che vogliano prepararsi prima dei provini. Per River sono citati come modelli visivi River Phoenix e Kurt Cobain, mentre per Lyra Mia Goth. Sono dettagli che aiutano a immaginare l'estetica dei personaggi, anche se da un casting non si può ricavare molto sulla trama né sul tipo di gioco.
Chiaramente è molto poco per trarre delle conclusioni fondate, ma è comunque sufficiente per farsi un'idea dello stile ricercato.