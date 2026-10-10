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Hytale, con il Capitolo 1 in arrivo copie gratuite per chi sceglie la Cursebreaker Edition

A pochi giorni dal Capitolo 1 di Hytale, Simon Collins-Laflamme, fondatore di Hypixel Studios, annuncia un incentivo per i possessori della Cursebreaker Edition

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/10/2026
Un personaggio di Hytale
Hytale
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Hytale si avvicina al suo primo grande aggiornamento mentre è ancora in accesso anticipato, e Simon Collins-Laflamme, fondatore di Hypixel Studios, ha annunciato un incentivo per chi ha scelto l'edizione più costosa del gioco. Il Capitolo 1 uscirà lunedì 12 ottobre, e da quel momento chi possiede la Cursebreaker Edition riceverà una copia aggiuntiva da regalare a ogni capitolo pubblicato prima dell'uscita della versione 1.0.

Il progetto ha alle spalle un percorso non proprio linearissimo. Hypixel Studios è un team cresciuto nella comunità dei mod di Minecraft, e Hytale punta a offrire una formula sandbox che parte dal titolo di Mojang, ma vuole arrivare a una formula più avventurosa. Il gioco è stato prima acquisito da Riot Games, che ha poi deciso di chiudere lo sviluppo; Collins-Laflamme ne ha riottenuto i diritti ed è arrivato alla pubblicazione, ottenendo un ottimo successo iniziale.

Come funziona l'iniziativa

Sui social,. il fondatore ha spiegato il funzionamento dell'iniziativa: "Per ogni capitolo dell'accesso anticipato di Hytale che rilasceremo, i possessori della Cursebreaker Edition riceveranno una copia extra del gioco da regalare". Ha poi fatto un esempio: "Se prima della 1.0 rilasceremo sei capitoli, saranno sei copie standard in più da dare ad amici e familiari". La prima arriverà con il Capitolo 1. Chi passerà alla Cursebreaker Edition da un account già esistente durante il Capitolo 1 potrà ricevere a sua volta la copia gratuita.

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L'edizione in questione costa 83,99 dollari, contro i 24,99 dollari della versione standard e i 41,99 del pacchetto Supporter. Secondo l'articolo di Ken Allsop, chi sceglie il livello più alto lo fa probabilmente per sostenere la visione dello studio, anche perché Collins-Laflamme ha ripetuto più volte che ci vorrà del tempo prima del lancio della versione 1.0.

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Alla domanda di un utente su come lo studio possa permettersi un'iniziativa simile, il fondatore ha risposto: "Faccio quello che faccio, è così". Un altro utente temeva un danno economico, nonostante Hypixel avesse già dichiarato di aver garantito due anni di finanziamento allo sviluppo grazie alle sole prenotazioni. La replica è stata breve: "La comunità viene prima di tutto".

Quanto ai contenuti, il Capitolo 1 trasformerà quello che finora era un sandbox semplice in un gioco di ruolo più strutturato. Compariranno una fazione di goblin, con un dungeon da affrontare e un boss speciale, oltre a nuovo equipaggiamento: stivali a razzo, deltaplani e rampini. Sono previsti anche il trasporto di oggetti di grandi dimensioni, rune di combattimento che concedono e modificano abilità e incantesimi, e una revisione dei modelli dei personaggi e dell'aspetto del mondo.

Dopo il Capitolo 1, arriveranno diversi aggiornamenti, divisi in tre filoni: contenuti rilassanti e di crafting, combattimento e oggetti, dungeon e boss. Collins-Laflamme ha assicurato che molti dei contenuti arriveranno prima del Capitolo 2, e ha aggiunto che il team conta ormai oltre cento persone ed è entusiasta di lavorare finalmente alle novità. Per il combattimento il piano è aggiungere centinaia di rune e oggetti che interagiscono con le abilità, aprendo la strada a migliaia di combinazioni di build. In sviluppo ci sono anche numerosi minigiochi, uno dei lasciti più noti di Hypixel su Minecraft. Il fondatore ha chiuso con una richiesta ai giocatori: non rivelare il finale del Capitolo 1 nel primo giorno.

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