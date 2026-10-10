Hytale, con il Capitolo 1 in arrivo copie gratuite per chi sceglie la Cursebreaker Edition

Il progetto ha alle spalle un percorso non proprio linearissimo. Hypixel Studios è un team cresciuto nella comunità dei mod di Minecraft , e Hytale punta a offrire una formula sandbox che parte dal titolo di Mojang, ma vuole arrivare a una formula più avventurosa. Il gioco è stato prima acquisito da Riot Games, che ha poi deciso di chiudere lo sviluppo; Collins-Laflamme ne ha riottenuto i diritti ed è arrivato alla pubblicazione, ottenendo un ottimo successo iniziale.

Hytale si avvicina al suo primo grande aggiornamento mentre è ancora in accesso anticipato, e Simon Collins-Laflamme, fondatore di Hypixel Studios, ha annunciato un incentivo per chi ha scelto l'edizione più costosa del gioco. Il Capitolo 1 uscirà lunedì 12 ottobre , e da quel momento chi possiede la Cursebreaker Edition riceverà una copia aggiuntiva da regalare a ogni capitolo pubblicato prima dell'uscita della versione 1.0.

Come funziona l'iniziativa

Sui social,. il fondatore ha spiegato il funzionamento dell'iniziativa: "Per ogni capitolo dell'accesso anticipato di Hytale che rilasceremo, i possessori della Cursebreaker Edition riceveranno una copia extra del gioco da regalare". Ha poi fatto un esempio: "Se prima della 1.0 rilasceremo sei capitoli, saranno sei copie standard in più da dare ad amici e familiari". La prima arriverà con il Capitolo 1. Chi passerà alla Cursebreaker Edition da un account già esistente durante il Capitolo 1 potrà ricevere a sua volta la copia gratuita.

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L'edizione in questione costa 83,99 dollari, contro i 24,99 dollari della versione standard e i 41,99 del pacchetto Supporter. Secondo l'articolo di Ken Allsop, chi sceglie il livello più alto lo fa probabilmente per sostenere la visione dello studio, anche perché Collins-Laflamme ha ripetuto più volte che ci vorrà del tempo prima del lancio della versione 1.0.

Alla domanda di un utente su come lo studio possa permettersi un'iniziativa simile, il fondatore ha risposto: "Faccio quello che faccio, è così". Un altro utente temeva un danno economico, nonostante Hypixel avesse già dichiarato di aver garantito due anni di finanziamento allo sviluppo grazie alle sole prenotazioni. La replica è stata breve: "La comunità viene prima di tutto".

Quanto ai contenuti, il Capitolo 1 trasformerà quello che finora era un sandbox semplice in un gioco di ruolo più strutturato. Compariranno una fazione di goblin, con un dungeon da affrontare e un boss speciale, oltre a nuovo equipaggiamento: stivali a razzo, deltaplani e rampini. Sono previsti anche il trasporto di oggetti di grandi dimensioni, rune di combattimento che concedono e modificano abilità e incantesimi, e una revisione dei modelli dei personaggi e dell'aspetto del mondo.

Dopo il Capitolo 1, arriveranno diversi aggiornamenti, divisi in tre filoni: contenuti rilassanti e di crafting, combattimento e oggetti, dungeon e boss. Collins-Laflamme ha assicurato che molti dei contenuti arriveranno prima del Capitolo 2, e ha aggiunto che il team conta ormai oltre cento persone ed è entusiasta di lavorare finalmente alle novità. Per il combattimento il piano è aggiungere centinaia di rune e oggetti che interagiscono con le abilità, aprendo la strada a migliaia di combinazioni di build. In sviluppo ci sono anche numerosi minigiochi, uno dei lasciti più noti di Hypixel su Minecraft. Il fondatore ha chiuso con una richiesta ai giocatori: non rivelare il finale del Capitolo 1 nel primo giorno.