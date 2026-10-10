Shadow of the Road rinviato: il team ha bisogno di più tempo per rifinire combattimenti e progressione

Owlcat Games, in veste di publisher, e lo sviluppatore Another Angle Games hanno annunciato il rinvio di Shadow of the Road , gioco di ruolo a turni narrativo ambientato in Giappone. L'uscita, inizialmente fissata al 12 novembre 2026, è stata posticipata al 10 marzo 2027 . Il gioco arriverà su PC, dove sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e GOG. Quindi su tutti i più grandi negozi sulla piazza.

Bisogno di rifiniture

Nella comunicazione ufficiale, Owlcat spiega che il rinvio serve a risolvere i problemi ancora presenti e a offrire un'esperienza più curata. Il tempo aggiuntivo, si legge, permetterà agli sviluppatori di intervenire sulle questioni rimaste aperte e di rifinire ulteriormente il gioco.

Il primo aspetto su cui il team intende lavorare è quello tattico. Gli sviluppatori vogliono affinare la struttura degli scontri e rivedere il bilanciamento del sistema di combattimento. Secondo quanto dichiarato, è fondamentale che il posizionamento, l'iniziativa e la scelta delle abilità incidano in ogni battaglia, e che ogni incontro premi la pianificazione e le decisioni del giocatore.

L'altro aspetto da rivedere è il sistema di progressione. Lo studio sta lavorando per rendere più coinvolgente la crescita del gruppo di personaggi, con l'obiettivo di offrire ai giocatori più motivi per sperimentare con le diverse abilità e per adattare le proprie tattiche alle sfide che incontreranno lungo il percorso.

Owlcat ha infine precisato che i giocatori possono aspettarsi nuovi trailer e approfondimenti sul mondo di gioco, che arriveranno a breve.