BlazBlue: Centralfiction arriva su PS5 con rollback netcode e cross-play con PC

In termini semplici, il gioco procede senza attendere i dati dell'avversario e corregge lo stato della partita quando questi arrivano, riducendo la percezione del ritardo. Ci sarà anche il cross-play con la versione PC , che consentirà ai giocatori delle due piattaforme di sfidarsi tra loro, ampliando di fatto il bacino di avversari disponibili.

Arc System Works porterà su PlayStation 5 BlazBlue: Centralfiction , il picchiaduro pubblicato originariamente nel 2015. L'annuncio arriva dallo sviluppatore stesso e riguarda una nuova edizione del gioco che, a distanza di oltre dieci anni dal debutto, è stata aggiornata su più fronti, in particolare quello online: la versione per la console di nuova generazione includerà il rollback netcode , un sistema di gestione delle partite in rete molto apprezzato nella comunità dei giochi di combattimento, perché permette incontri più fluidi e reattivi anche con connessioni non perfette.

Altre novità

L'elenco delle aggiunte comprende poi quattro nuove lingue per i testi, tra cui l'italiano, e alcune nuove funzioni per la Modalità Allenamento, componente a cui chi gioca con regolarità a questo genere di titoli dedica spesso molto tempo.

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Arc System Works aveva infatti comunicato di recente l'arrivo di Trinity Glassfille, nuovo personaggio scaricabile, per le versioni PlayStation 4 e PC. La società ha chiarito che il rilascio di Trinity Glassfille non sarà contemporaneo al lancio della versione PS5.

BlazBlue: Central Fiction è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 3, Switch, PC tramite Steam e in versione arcade. Il gioco ricopre inoltre un ruolo particolare nel franchise, essendo il capitolo conclusivo della storyline principale della serie.