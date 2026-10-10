BlazBlue: Centralfiction arriva su PS5 con rollback netcode e cross-play con PC

Arc System Works porterà su PlayStation 5 BlazBlue: Centralfiction, il picchiaduro pubblicato originariamente nel 2015. L'annuncio arriva dallo sviluppatore stesso e riguarda una nuova edizione del gioco che, a distanza di oltre dieci anni dal debutto, è stata aggiornata su più fronti, in particolare quello online: la versione per la console di nuova generazione includerà il rollback netcode, un sistema di gestione delle partite in rete molto apprezzato nella comunità dei giochi di combattimento, perché permette incontri più fluidi e reattivi anche con connessioni non perfette.
In termini semplici, il gioco procede senza attendere i dati dell'avversario e corregge lo stato della partita quando questi arrivano, riducendo la percezione del ritardo. Ci sarà anche il cross-play con la versione PC, che consentirà ai giocatori delle due piattaforme di sfidarsi tra loro, ampliando di fatto il bacino di avversari disponibili.
Altre novità
L'elenco delle aggiunte comprende poi quattro nuove lingue per i testi, tra cui l'italiano, e alcune nuove funzioni per la Modalità Allenamento, componente a cui chi gioca con regolarità a questo genere di titoli dedica spesso molto tempo.
Arc System Works aveva infatti comunicato di recente l'arrivo di Trinity Glassfille, nuovo personaggio scaricabile, per le versioni PlayStation 4 e PC. La società ha chiarito che il rilascio di Trinity Glassfille non sarà contemporaneo al lancio della versione PS5.
BlazBlue: Central Fiction è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 3, Switch, PC tramite Steam e in versione arcade. Il gioco ricopre inoltre un ruolo particolare nel franchise, essendo il capitolo conclusivo della storyline principale della serie.