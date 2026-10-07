Genio crea un mini coin-op di carta che si gioca con uno stuzzicadenti

Un piccolo cabinato arcade con lo schermo funzionante, un guscio esterno di carta e un unico modo per giocarci: uno stuzzicadenti, a meno di non avere delle dita particolarmente piccole. A realizzarlo è stato l'utente di X BitBlt_Korry, che ha mostrato il progetto il 6 ottobre 2026 con un messaggio in giapponese in cui scrive che il coin-op a stuzzicadenti è "più o meno finito", ma che la giocabilità è "pessima". Non c'era da aspettarsi molto di più, ma immaginiamo che il punto della sua realizzazione non sia propriamente giocarci.

Un incubo bellissimo

Il video mostra l'autore alle prese con Brick Breaker; un secondo filmato, pubblicato subito dopo, lo ritrae mentre gioca a quello che viene chiamato "Space Shooter", un titolo che ricorda in tutto e per tutto Space Invaders, tanto che, osserva l'autore dell'articolo, si tratta di fatto dello stesso gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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In effetti, a guardare i video, il mini coin-op sembra un vero e proprio incubo da usare, anche giocando con uno stuzzicadenti. Come detto, però, il punto non è la giocabilità, ma l'idea e la sua realizzazione, che appare impeccabile.

Non è qualcosa di comune e, pure se uno potrebbe giocarci al massimo per pochi minuti (se non proprio pochi secondi), è comunque un'impresa notevole. Anzi, forse è qualcosa più da ammirare che da usare, visto che appare come davvero fragile.