Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 18 luglio: farà contenti i nostalgici dei coin-op

Arcade Paradise è il gioco gratis in arrivo il 18 luglio su Epic Games Store: un'esperienza che farà contenti i nostalgici dei coin-op e di un mondo ormai scomparso, ma che per molti ha rappresentato il primo punto di contatto in assoluto con i videogiochi.

Sviluppato da Nosebleed Interactive, Arcade Paradise promette di cataultarci negli anni '90 per raccontare la storia di Ashley, che eredita la lavanderia di famiglia ma decide di trasformarla in qualcosa di diverso e più diverente: la più grnade sala giochi della città.

In questa sorta di esperienza virtuale troveremo oltre trentacinque coin-op ispirati a ben tre decenni di storia videolusdica, dai classici dell'epoca a 8 bit alle produzioni più moderne a 32 bit, cimentandoci con sfide sempre più complesse e appassionanti.

Non è tutto, ovviamente: oltre a giocare dovremo gestire il locale, tenerlo pulito, curarne la manutenzione e impiegare il denaro in entrata per effettuare gli investimenti necessari alla crescita dell'attività, in primo luogo l'acquisto di nuovi cabinati.