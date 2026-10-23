LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC a soli 2,31 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco da recuperare

Si tratta del seguito degli anni 1-4, stavolta con alcune novità tra cui nuovi luoghi, oltre 100 personaggi sbloccabili, abilità inedite e nuovi incantesimi. Tra i principali personaggi che potrai ottenere troviamo Fenrir Greyback, Bellatrix Lestrange e il Professor Lumacorno, mentre i nuovi luoghi includono Grimmauld Place, il Ministero della Magia e Godric's Hollow. Inoltre, potrai giocare anche in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op a schermo condiviso dinamico.

LEGO Harry Potter: Anni 5-7

All'epoca lo abbiamo definito come il miglior adattamento videoludico di Harry Potter, con un'ottima varietà di situazioni e livelli e una buona longevità. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di LEGO Harry Potter: Anni 5-7. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.