LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC a soli 2,31 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gioco da recuperare
Si tratta del seguito degli anni 1-4, stavolta con alcune novità tra cui nuovi luoghi, oltre 100 personaggi sbloccabili, abilità inedite e nuovi incantesimi. Tra i principali personaggi che potrai ottenere troviamo Fenrir Greyback, Bellatrix Lestrange e il Professor Lumacorno, mentre i nuovi luoghi includono Grimmauld Place, il Ministero della Magia e Godric's Hollow. Inoltre, potrai giocare anche in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op a schermo condiviso dinamico.
All'epoca lo abbiamo definito come il miglior adattamento videoludico di Harry Potter, con un'ottima varietà di situazioni e livelli e una buona longevità. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di LEGO Harry Potter: Anni 5-7. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.