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LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC con nuovi personaggi, sfide e incantesimi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/10/2026
LEGO Harry Potter: Anni 5-7
LEGO Harry Potter: Anni 5-7
LEGO Harry Potter: Anni 5-7
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile LEGO Harry Potter: Anni 5-7 per PC a soli 2,31 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco da recuperare

Si tratta del seguito degli anni 1-4, stavolta con alcune novità tra cui nuovi luoghi, oltre 100 personaggi sbloccabili, abilità inedite e nuovi incantesimi. Tra i principali personaggi che potrai ottenere troviamo Fenrir Greyback, Bellatrix Lestrange e il Professor Lumacorno, mentre i nuovi luoghi includono Grimmauld Place, il Ministero della Magia e Godric's Hollow. Inoltre, potrai giocare anche in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op a schermo condiviso dinamico.

LEGO Harry Potter: Anni 5-7
LEGO Harry Potter: Anni 5-7

All'epoca lo abbiamo definito come il miglior adattamento videoludico di Harry Potter, con un'ottima varietà di situazioni e livelli e una buona longevità. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di LEGO Harry Potter: Anni 5-7. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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