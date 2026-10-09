The Escapists 3 è stato annunciato per PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam

Ogni prigione è un ecosistema da osservare, comprendere e sfruttare, senza una soluzione predefinita: si può scavare, arrampicarsi, infiltrarsi, combattere o trovare percorsi alternativi che nessuno aveva previsto. A guidare i giocatori ci sarà anche Jimmy Locke, il celebre escapista già apparso nel marketing di The Escapists 2, pronto a dispensare consigli e a gonfiare il proprio ego mentre osserva i tentativi di fuga.

The Escapists 3 segna il ritorno delle serie, che questa volta evolve la formula con un sandbox 3D ancora più ricco di sistemi, interazioni e libertà d'azione . L'obiettivo resta quello di sempre: imparare la routine del carcere, studiare le guardie, racimolare soldi, raccogliere oggetti e trasformare la spazzatura in strumenti utili per mettere in piedi un piano di fuga degno di un professionista.

Team17 ha annunciato The Escapists 3 , il nuovo capitolo della serie gestionale‑strategica in cui dobbiamo organizzare un'evasione perfetta. Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam) durante il corso del 2027. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.

Evasioni in compagnia

Una delle novità più significative di The Escapists 3 è il passaggio dalla storica grafica 2D pixel‑art a un mondo completamente tridimensionale. Una scelta che, secondo Team17, nasce dalla volontà di dare vita a un sandbox più fisico, tangibile e ricco di interazioni emergenti. Il 3D permette infatti di introdurre nuove dinamiche, come la gestione della fisica degli oggetti, movimenti più complessi e situazioni imprevedibili che amplificano la libertà d'azione del giocatore.

Il gioco includerà cinque prigioni distinte, ognuna con ambientazioni e biomi esterni da esplorare una volta superato il perimetro: foreste fitte, canyon battuti dal vento, catacombe antiche e acque pericolose. Il crafting torna ampliato, con oltre 120 oggetti e armi da ottenere o creare.

Quasi tutto può diventare parte di un piano di evasione, anche se non sempre dovrebbe esserlo. A questo si aggiunge un nuovo sistema di abilità, basato sull'esperienza accumulata durante la routine quotidiana: completando attività, lavori o azioni rischiose si sbloccano skill che modificano radicalmente le possibilità del detenuto, come rompere cardini, aprire nuove vie o utilizzare strumenti avanzati come il deltaplano.

La componente cooperativa è stata ulteriormente potenziata: The Escapists 3 permette di evadere in due giocatori in locale con schermo condiviso, oppure fino a quattro online, coordinando ruoli, tempistiche e strategie. Dividere i compiti sarà fondamentale, così come scoprire chi del gruppo è davvero utile con una pala in mano.