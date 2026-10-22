Il dissipatore Thermalright Wonder Vision con schermo curvo è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il dissipatore a liquido Thermalright Wonder Vision 360 a 184,03 € rispetto al prezzo mediano di 245,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni e raffreddamento ottimale

Si tratta di un dissipatore progettato per offrire raffreddamento e prestazioni ottimali. Più precisamente è dotato di un radiatore da 403 × 120 × 52 mm, una pompa da 6400 giri/min e tre ventole TL-UB36 da 120 mm. Le tre ventole sono in grado di regolare automaticamente la velocità in base alla temperatura della CPU, con velocità fino a 2150 RPM e rumore ≤27DBA.

Thermalright Wonder Vision 360

Inoltre, è presente uno schermo curvo 3D da 6,67 pollici, facile da installare e ideale per controllare i parametri fondamentali o decorare la propria postazione. Il prodotto è compatibile con numerosi socket Intel e AMD, tra cui LGA 1700, LGA 1200, AM4 e AM5. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.