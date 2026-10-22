Il calo di Xbox frena il compenso di Satya Nadella: $6 milioni in meno dello scorso anno

In vista dell'assemblea annuale degli azionisti fissata per il prossimo 8 dicembre, Microsoft ha depositato la consueta relazione finanziaria, chiedendo l'approvazione di un pacchetto retributivo da 90,6 milioni di dollari per l'amministratore delegato Satya Nadella. La cifra, pur mantenendo Nadella saldamente tra i manager più pagati al mondo, segna una lieve flessione rispetto ai 96,4 milioni di dollari percepiti l'anno precedente. A pesare sul mancato raggiungimento del bonus pieno è stato proprio il rallentamento della divisione gaming: mentre tutti gli altri rami aziendali hanno raggiunto o superato gli obiettivi prefissati, il calo dei ricavi registrato da Xbox ha trascinato al ribasso i parametri legati agli incentivi variabili. Il dato si inserisce in un quadro di mercato che ha visto il titolo Microsoft crescere del 3% negli ultimi dodici mesi, a fronte di una salita del 15% messa a segno dall'indice S&P 500.

Cambiamenti nel consiglio di amministrazione: porte aperte a John Collison Oltre ai compensi dei vertici, la documentazione ufficiale ha svelato importanti manovre all'interno del consiglio di amministrazione del colosso di Redmond. La novità principale è la candidatura di John Collison, 36 anni, co-fondatore e presidente della piattaforma di pagamenti digitali Stripe. John Collison Microsoft ha sottolineato come Collison porti in dote "una vasta esperienza imprenditoriale e operativa, unita a una profonda competenza tecnologica". Fondata nel 2010 insieme al fratello Patrick, Stripe è cresciuta fino a gestire transazioni per ben 1.900 miliardi di dollari nel solo 2025; per Collison, ritenuto amministratore indipendente dal board dopo aver valutato le ordinarie transazioni commerciali, si tratterà del primo incarico nel CdA di una società quotata in borsa. La collaborazione tra le due realtà è peraltro già consolidata: Stripe gestisce l'infrastruttura di Copilot Checkout, funzionalità lanciata a gennaio per consentire agli utenti statunitensi dell'assistente AI di acquistare da rivenditori come Etsy senza abbandonare la chat, e dal 2023 abilita le transazioni per gli eventi a pagamento su Microsoft Teams.