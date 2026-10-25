iPhone Duo sembra già essere perfetto per l'emulazione di Nintendo DS

La diffusione degli smartphone pieghevoli ha dato origine a un fenomeno forse inaspettato ma che in effetti può risultare logico visto il design di questi dispositivi: l'emulazione di Nintendo DS, che a quanto pare si sta evolvendo in maniera notevole su iPhone Duo in particolare, nonostante sia uscito da pochissimo tempo.

Questo almeno è quanto emerge da alcune testimonianze, che dimostrano come l'emulatore Delta iOS sul nuovo smartphone pieghevole di Apple abbia già trovato una casa praticamente perfetta, replicandone precisamente l'esperienza, almeno dal punto di vista estetico.

Questa è una distinzione fondamentale: a guardarlo, il dispositivo sembra a tutti gli effetti una replica perfetta di Nintendo DS con questo emulatore attivo, ma il fatto che si basi su un'interfaccia interamente tattile rappresenta una notevole differenza.