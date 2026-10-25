iPhone Duo sembra già essere perfetto per l'emulazione di Nintendo DS

La diffusione degli smartphone pieghevoli ha dato origine a un fenomeno forse inaspettato ma che in effetti può risultare logico visto il design di questi dispositivi: l'emulazione di Nintendo DS, che a quanto pare si sta evolvendo in maniera notevole su iPhone Duo in particolare, nonostante sia uscito da pochissimo tempo.
Questo almeno è quanto emerge da alcune testimonianze, che dimostrano come l'emulatore Delta iOS sul nuovo smartphone pieghevole di Apple abbia già trovato una casa praticamente perfetta, replicandone precisamente l'esperienza, almeno dal punto di vista estetico.
Questa è una distinzione fondamentale: a guardarlo, il dispositivo sembra a tutti gli effetti una replica perfetta di Nintendo DS con questo emulatore attivo, ma il fatto che si basi su un'interfaccia interamente tattile rappresenta una notevole differenza.
Esteticamente perfetto, ma i controlli?
Come possiamo vedere da alcune immagini come quelle pubblicate nel messaggio riportato qui sotto, l'emulatore Delta iOS ha recentemente ricevuto il grosso aggiornamento 2.0 che sembra contenere alcune modifiche specificamente dedicate al nuovo smartphone pieghevole.
Particolarmente impressionante è la modalità che replica precisamente l'aspetto della console occupando interamente lo schermo aperto, mostrando così i due tipici display nella configurazione originale e a dimensione quasi naturale.
L'interfaccia consente diverse personalizzazioni, ma questa modalità è chiaramente quella che sta attirando più l'attenzione per quanto riguarda l'emulazione di Nintendo DS, visto che si associa perfettamente al principale "gimmick" di iPhone Duo, ovvero lo schermo pieghevole.
Ovviamente, l'esperienza effettiva è alquanto diversa vista la necessità di agire su un touch screen gigante invece di usare i comandi fisici, ma esteticamente sembra davvero una bellezza.