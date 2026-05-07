La Smart TV LG QNED AI da 65" con processore intelligente è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore e non vuoi spendere troppo, la Smart TV LG QNED AI da 65" è su Amazon a 519 € rispetto al prezzo mediano di 599 €, permettendoti di risparmiare il 13%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, webOS con IA e altre caratteristiche
Questo televisore si basa sulla tecnologia wide color gamut di LG, pensata per offrirti colori ancora più vivaci e realistici rispetto a un televisore LED tradizionale. A contribuire è il processore α7 4K Gen8 con IA, potente e intelligente per una qualità dell'immagine 4K più nitida rispetto al precedente processore α5. Potrai sfruttare anche diverse modalità, come Filmmaker Mode e HDR10 Pro per goderti i tuoi film preferiti. Per quanto concerne il gaming, vivrai gameplay con VRR fino a 60fps.
Nel complesso, si tratta di un prodotto molto valido che ti permetterà di sfruttare ogni contenuto senza troppi problemi. Se hai esigenze particolarmente specifiche, però, potresti voler optare per soluzioni di fascia ancor più alta.
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