MacBook Pro con un nuovo design nel 2027: in arrivo aggiornamenti anche per iPad Pro

In seguito ad alcune indiscrezioni emerse già nei giorni scorsi, nuove informazioni contribuiscono a chiarire meglio i piani di Apple. In particolare, le novità riguarderanno sia la gamma MacBook Pro , con aggiornamenti mirati previsti tra il 2026 e il 2027, sia gli iPad Pro. Oltre ai nuovi chip, possiamo aspettarci possibili modifiche al design , stando a quanto riportato. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Gli aggiornamenti previsti per i MacBook Pro

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, e stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple ha intenzione di presentare un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 alla fine del 2026. Non sono previste varianti Pro o Max, bensì si passerà direttamente a un modello rinnovato con chip M7 nella prima metà del 2027. L'obiettivo sarebbe quello di accelerare il più possibile la transizione, dato che i chip M7 sono più efficaci nel gestire i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il design, sarà la versione attesa nel 2027 a introdurre le modifiche più significative, anche sul piano estetico. I dettagli sono ancora piuttosto vaghi, ma il nuovo aspetto dovrebbe essere "in linea" con quello che Apple intende adottare per i futuri MacBook Pro con display OLED touchscreen. Si parla ipoteticamente di un design più sottile, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete.