MacBook Pro con un nuovo design nel 2027: in arrivo aggiornamenti anche per iPad Pro

In seguito ad alcune indiscrezioni emerse già nei giorni scorsi, nuove informazioni contribuiscono a chiarire meglio i piani di Apple. In particolare, le novità riguarderanno sia la gamma MacBook Pro, con aggiornamenti mirati previsti tra il 2026 e il 2027, sia gli iPad Pro. Oltre ai nuovi chip, possiamo aspettarci possibili modifiche al design, stando a quanto riportato. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.
Gli aggiornamenti previsti per i MacBook Pro
Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, e stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple ha intenzione di presentare un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 alla fine del 2026. Non sono previste varianti Pro o Max, bensì si passerà direttamente a un modello rinnovato con chip M7 nella prima metà del 2027. L'obiettivo sarebbe quello di accelerare il più possibile la transizione, dato che i chip M7 sono più efficaci nel gestire i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.
Per quanto riguarda il design, sarà la versione attesa nel 2027 a introdurre le modifiche più significative, anche sul piano estetico. I dettagli sono ancora piuttosto vaghi, ma il nuovo aspetto dovrebbe essere "in linea" con quello che Apple intende adottare per i futuri MacBook Pro con display OLED touchscreen. Si parla ipoteticamente di un design più sottile, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete.
Le novità per gli iPad Pro
Sempre secondo Bloomberg, nella primavera del 2027 dovrebbero arrivare anche nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 13 pollici. Non dovrebbero cambiare particolarmente sul fronte del design, ma gli aggiornamenti interni dovrebbero offrire miglioramenti in termini di prestazioni.
Dovrebbero infatti utilizzare un chip M6 o M7, entrambi realizzati con il nuovo processo a 2 nm di Apple. Infine, a contribuire sarà un sistema di raffreddamento a camera di vapore, testato da Apple.
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