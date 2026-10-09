Zenbook 14 OLED: specifiche e prezzi della risposta ASUS a MacBook Neo a partire da 1.000 euro

Sono disponibili all'acquisto i nuovi Zenbook 14, nuovi laptop della compagnia taiwanese che puntano su mobilità, design e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. La nuova generazione è proposta in tre configurazioni, identificate dai codici UX3480KA, UX3480AA e UX3480QA, con processori AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra Series 3 e Qualcomm Snapdragon X. L'obiettivo è offrire un computer adatto a chi si sposta spesso, senza rinunciare a una dotazione completa per il lavoro e lo studio. Vi faremo poi sapere nei prossimi giorni anche come si comporta nel gaming nelle nostre recensioni di due dei modelli della gamma.

Specifiche e prezzi degli ASUS Zenbook 14

Tutta la gamma Zenbook 14 adotta uno chassis in metallo con coperchio realizzato in Ceraluminum, il materiale distintivo della famiglia Zenbook che combina una finitura simile alla ceramica con una maggiore resistenza all'usura quotidiana. Si tratta della maggiore novità stilistica rispetto al 2025: il materiale proprietario di ASUS, capace di cambiare colore grazie alla particolare configurazione delle sue molecole, viene ora esteso a tutti i modelli, anche alle configurazioni più accessibili.

Il ceraluminum

Il peso parte da 1,1 kg, mentre le tre colorazioni Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige puntano a differenziare l'estetica del portatile. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la versione Zenbook 14 UX3480KA integra processori AMD Ryzen AI 5 330 o Ryzen AI 7 345, con una NPU capace di raggiungere 50 TOPS (all'annuncio al Computex 2026 si parlava di Ryzen AI serie 400: un leggero downgrade forse dovuto alla crisi delle memorie? ndr). La variante UX3480AA si affida invece ai processori Intel Core Ultra 7 355 o Ultra 9 386H, con elaborazione IA fino a 50 TOPS attraverso la NPU integrata. Completa la gamma lo UX3480QA, basato su Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 e dotato di una NPU da 45 TOPS.

Tutte e tre le configurazioni rientrano nella categoria Copilot+ PC (seppur morente in casa Microsoft), con accesso alle esperienze di Windows basate sull'intelligenza artificiale compatibili con ciascuna piattaforma. Le unità neurali dedicate permettono di eseguire determinate elaborazioni direttamente sul dispositivo, riducendo la necessità di ricorrere ai servizi cloud per ogni operazione. Le prestazioni effettive dipenderanno comunque dal processore scelto e dal tipo di applicazione.

ASUS ha inoltre rivisto il sistema di raffreddamento, introducendo una ventola più grande e un flusso d'aria ottimizzato. Il sistema è progettato per mantenere prestazioni stabili e contenere la rumorosità, mentre le protezioni contro la polvere puntano a preservare l'affidabilità nel tempo. Il TDP massimo dichiarato raggiunge 35 W, con un incremento del 25% rispetto alla generazione precedente.

La maggiore efficienza energetica dei modelli 2026 ha reso possibile ridurre le dimensioni della batteria, aumentando lo spazio dedicato alla dissipazione

Il nuovo Zenbook 14 integra un display OLED con risoluzione 1200p in formato 16:10, con un rapporto tra schermo e superficie frontale fino all'89%. Alcune configurazioni sono disponibili con pannello ASUS Lumina OLED fino a 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La dotazione comprende inoltre doppi altoparlanti con Dolby Atmos, tastiera retroilluminata e touchpad più ampio con supporto alle gesture.

Sul fronte delle connessioni sono presenti 2 porte USB-C, una USB Type-A, HDMI e jack audio combinato, così da collegare periferiche e monitor esterni senza dipendere necessariamente da adattatori. La dotazione per le videoconferenze comprende fotocamere con funzioni IA, Windows Studio Effects, riconoscimento facciale tramite Windows Hello e protezioni di sicurezza basate su Microsoft Pluton.

Una peculiarità del modello con SoC Snapdragon doveva essere la sua espandibilità: a differenza delle versioni AMD e Intel, entrambi i banchi RAM dovevano essere disponibili per upgrade alla memoria. Alla fine non è così

ASUS propone inoltre tre mesi di Google AI Pro senza costi aggiuntivi agli acquirenti che soddisfano i requisiti dell'iniziativa, nei mercati supportati. L'attivazione avviene tramite MyASUS. Il piano offre limiti di utilizzo più elevati per i modelli Gemini e gli strumenti di intelligenza artificiale di Google, oltre a 5 TB di spazio di archiviazione cloud.

ASUS Zenbook 14 è acquistabile con un prezzo consigliato a partire da 999 euro: è il costo del modello UX3480QA, basato su Qualcomm Snapdragon X. La versione AMD parte da 1.199 euro (1.399 per la versione con processore più potente), mentre per i modelli Intel Core Ultra 7 355 e Ultra 9 386H si sale rispettivamente a 1.499 e 1.599 euro.