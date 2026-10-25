Darkest Dungeon 2 ora è disponibile anche per Nintendo Switch 2, upgrade a pagamento da Switch 1

Tra l'altro, segnaliamo che al momento e fino al 27 ottobre Darkest Dungeon 2 per Switch è in offerta sull'eShop a 12,08 euro, con uno sconto del 69%. Questo significa che acquistando la versione originale e l'upgrade da 2,49 euro è possibile ottenere la Nintendo Switch 2 Edition spendendo complessivamente solo 14,57 euro . Questa è solo una delle tante offerte lanciate per sullo store digitale di Nintendo in vista di Halloween e che resteranno attive solo per pochi altri giorni.

Red Hook Studios ha lanciato la Nintendo Switch 2 Edition di Darkest Dungeon 2 , la nuova versione del suo oscuro GDR a turni ottimizzato ad hoc per la nuova console della casa di Kyoto. Il gioco è disponibile in formato digitale tramite l'eShop al prezzo di 41,48 euro . Chi già possiede la versione per Nintendo Switch può acquistare il pacchetto upgrade da 2,49 euro per passare alla Nintendo Switch 2 Edition.

Cosa cambia con la versione Switch 2

Pubblicato nel 2023, Darkest Dungeon 2 è un dungeon crawler roguelike con combattimenti a turni in cui i giocatori devono assemblare una squadra di mercenari e affrontare un lungo viaggio attraverso un mondo ormai sull'orlo della rovina.

Oltre a gestire battaglie particolarmente impegnative contro mostri e abomini di ogni tipo, sarà necessario prestare attenzione anche allo stato mentale dei personaggi, una delle caratteristiche più celebri della serie. Stress, paure, traumi e malattie possono infatti compromettere le prestazioni del gruppo e trasformare una spedizione apparentemente sotto controllo in un vero disastro. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Darkest Dungeon 2.

Stando ai dettagli forniti da Red Hook Studios, la versione Nintendo Switch 2 può vantare una risoluzione più elevata rispetto all'edizione originale, raggiungendo i 1080p in modalità portatile e i 1440p quando la console è collegata al dock, il tutto con un frame rate di 60 fps. Non solo: tra le novità troviamo anche opzioni per velocizzare le battaglie e gli spostamenti con la diligenza. Completa il quadro il supporto alla modalità mouse dei Joy-Con 2, che offre un sistema di controllo alternativo pensato per rendere ancora più immediata la navigazione tra menu, abilità e gestione del party. Sono esclusi dal pacchetto, invece, i DLC pubblicati in precedenza con nuove classi giocabili, come la Duellante e il Crociato.