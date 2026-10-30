PlayStation Store starebbe puntando sui "prezzi intelligenti", che cambiano da persona a persona

Le politiche di prezzo sui negozi digitali potrebbero presto andare incontro a una profonda trasformazione. Dopo le discussioni scaturite nei mesi scorsi attorno all'introduzione dei cosiddetti prezzi dinamici su Xbox Game Pass e sullo stesso PlayStation Store, dove diversi utenti avevano notato rincari e discrepanze tariffarie anche del doppio per il medesimo prodotto, Sony sembra ora intenzionata a spingersi oltre con lo sviluppo di una nuova formula: l'"Intelligent Pricing".
A rivelare la direzione intrapresa dal colosso giapponese è una recente offerta di lavoro comparsa in rete, con cui l'azienda è alla ricerca di una figura di alto profilo: un Senior Director for Digital Games Monetization destinato proprio alla piattaforma commerciale di PlayStation.
Dati, intelligenza artificiale e offerte su misura
L'obiettivo primario assegnato a questo nuovo dirigente sarà guidare l'intera organizzazione globale della monetizzazione digitale per il PlayStation Store. Tra i compiti chiave figurano la definizione della strategia economica, l'elaborazione dei modelli finanziari e il consolidamento delle capacità operative per "massimizzare le prestazioni commerciali dei contenuti dei publisher attraverso la piattaforma".
All'interno della descrizione dell'annuncio vengono delineate le responsabilità più delicate dell'incarico: "Una responsabilità chiave sarà guidare l'adozione e l'evoluzione dell'Intelligent Pricing, espandere l'impatto del programma Offerte Mirate e accelerare lo sviluppo di future funzionalità di monetizzazione lungo tutto lo Store. Lavorando a stretto contatto con i team del negozio e i canali direct-to-consumer (D2C), il Senior Director promuoverà approcci innovativi a prezzi, promozioni, sperimentazione e ottimizzazione commerciale. Contribuirà inoltre a definire le funzionalità future che sfrutteranno dati, automazione e intelligenza artificiale per migliorare i risultati dei publisher e rafforzare il vantaggio commerciale di PlayStation."
Il nodo dell'integrazione sul PlayStation Store
L'annuncio non specifica nel dettaglio in che modo l'Intelligent Pricing verrà implementato tecnicamente nell'infrastruttura del negozio digitale, né quali parametri concreti verranno impiegati per modulare i prezzi a schermo.
Tuttavia, l'esplicito richiamo all'incrocio di dati di fruizione, procedure automatizzate, algoritmi predittivi di intelligenza artificiale e campagne promozionali ad personam delinea una strategia sempre più votata alla profilazione commerciale dell'utente, destinata a influenzare da vicino il modo in cui i videogiochi verranno prezzati e proposti ai singoli giocatori nel prossimo futuro.
Ricordiamo poi che il PlayStation Store ha lanciato la Promozione di Halloween.