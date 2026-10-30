PlayStation Store starebbe puntando sui "prezzi intelligenti", che cambiano da persona a persona

Le politiche di prezzo sui negozi digitali potrebbero presto andare incontro a una profonda trasformazione. Dopo le discussioni scaturite nei mesi scorsi attorno all'introduzione dei cosiddetti prezzi dinamici su Xbox Game Pass e sullo stesso PlayStation Store , dove diversi utenti avevano notato rincari e discrepanze tariffarie anche del doppio per il medesimo prodotto, Sony sembra ora intenzionata a spingersi oltre con lo sviluppo di una nuova formula: l'" Intelligent Pricing ".

Dati, intelligenza artificiale e offerte su misura

L'obiettivo primario assegnato a questo nuovo dirigente sarà guidare l'intera organizzazione globale della monetizzazione digitale per il PlayStation Store. Tra i compiti chiave figurano la definizione della strategia economica, l'elaborazione dei modelli finanziari e il consolidamento delle capacità operative per "massimizzare le prestazioni commerciali dei contenuti dei publisher attraverso la piattaforma".

All'interno della descrizione dell'annuncio vengono delineate le responsabilità più delicate dell'incarico: "Una responsabilità chiave sarà guidare l'adozione e l'evoluzione dell'Intelligent Pricing, espandere l'impatto del programma Offerte Mirate e accelerare lo sviluppo di future funzionalità di monetizzazione lungo tutto lo Store. Lavorando a stretto contatto con i team del negozio e i canali direct-to-consumer (D2C), il Senior Director promuoverà approcci innovativi a prezzi, promozioni, sperimentazione e ottimizzazione commerciale. Contribuirà inoltre a definire le funzionalità future che sfrutteranno dati, automazione e intelligenza artificiale per migliorare i risultati dei publisher e rafforzare il vantaggio commerciale di PlayStation."