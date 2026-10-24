Eiji Aonuma, il producer di Zelda, nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere a Parigi

La mattina di venerdì 23 ottobre, Eiji Aonuma , producer della serie The Legend of Zelda , ha ricevuto ufficialmente al Ministero della Cultura francese le insegne di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere . L'onorificenza gli era stata assegnata già nel novembre 2023: l'allora ministra della Cultura, Rima Abdul-Malak, l'aveva annunciata a margine della Paris Games Week, ma all'epoca non era stata fissata alcuna data per la consegna. La cerimonia si è tenuta quindi nel pieno dell'edizione 2026 della fiera parigina.

The Legend of Aonuma

Al termine del suo discorso, lo sviluppatore giapponese ha fatto un gesto che è stato molto apprezzato. Rivolgendosi in francese alla moglie, presente in sala, l'ha ringraziata con queste parole: "Grazie per avermi seguito fin qui, continuiamo l'avventura insieme".

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Entrato in Nintendo nel 1988, Aonuma si è unito alla serie con The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, per cui ha progettato diversi dungeon, tra cui il celebre Tempio dell'Acqua. Ha poi diretto Majora's Mask, sempre per la stessa console e col tempo ha assunto progressivamente la guida del franchise. Producer di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, oggi supervisiona l'intera serie.

Il tempismo, peraltro, è particolarmente felice. Insieme a Hidemaro Fujibayashi, Aonuma è il producer il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, atteso il 5 novembre su Nintendo Switch 2 in occasione dei quarant'anni della saga. Un cerchio che si chiude, praticamente.

L'Ordine delle Arti e delle Lettere premia le persone che si sono distinte per le loro creazioni artistiche o letterarie, o per il contributo alla diffusione delle arti in Francia e nel mondo. Nel caso di una personalità straniera, la nomina richiede anche il parere del Ministero degli Affari esteri. Aonuma si aggiunge così ad altri nomi importanti del mondo dei videogiochi già insigniti di questo riconoscimento, tra cui Michel Ancel, Frédérick Raynal e Shigeru Miyamoto.

Una curiosa coincidenza di calendario ha voluto che, la stessa mattina, Miyamoto sia stato tra i premiati 2026 dell'Ordine della Cultura in Giappone, una delle più alte onorificenze del paese. È il primo creatore di videogiochi a riceverla. Per Nintendo si è trattato quindi di una giornata importante, che testimonia anche il crescente riconoscimento del videogioco come forma d'arte.