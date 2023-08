Final Fantasy Crystal Chronicles: un nuovo capitolo potrebbe arrivare, dice il producer

Final Fantasy Crystal Chronicles ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario in Giappone, corrispondente all'8 agosto 2023, e in tale occasione il producer del gioco, Akitoshi Kawazu, ha ribadito ai fan di confidare in un nuovo capitolo della serie, perché potrebbe arrivare in futuro.

"È il ventesimo anniversario di Final Fantasy Crystal Chronicles. Personalmente, mi dispiace non essere in grado di soddisfare i fan che speravano in un nuovo capitolo a breve", ha riferito Kawazu, in un post pubblicato sul sito ufficiale di Final Fantasy.

"Sebbene ci sia molto che vorrei fare, non riesco a trovare il tempo di fare tutto. So che i personaggi si meriterebbero un'altra possibilità di brillare, non sono ancora stato in grado di costruire una nuova avventura". Tuttavia, questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro, in base a quanto riferito.

"Abbiate fiducia sul fatto che, un giorno, un nuovo capitolo verrà aggiunto all'avventura di questi personaggi". Dunque si tratta per lo più di una vaga promessa fatta ai giocatori, ma considerando come Square Enix stia comunque cercando di valorizzare il suo catalogo di IP non è da sottovalutare.