PS5: Mark Cerny spiega il Dolby Atmos applicato alla console Sony

Il Dolby Atmos è finalmente arrivato anche su PS5 con il recente aggiornamento di sistema della console Sony, e Mark Cerny in persona ha spiegato qualcosa del supporto aggiunto alla piattaforma in questione attraverso questa novità, con un testo inviato a Eurogamer.net.

Come abbiamo visto, l'aggiunta del supporto del Dolby Atmos è stata inserita con il recente update 23.01-07.61.00.00 a PS5, come una delle novità principali della nuova versione del software di sistema. La tecnologia audio in questione è presente da tempo su Xbox, ma arriva adesso su PS5, per la quale era stato particolarmente pubblicizzato il sistema Tempest 3D proprietario.