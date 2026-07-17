Il processore AMD Ryzen 9 9900X è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 9 9900X a 285,30 €, ma con il codice ITVS030 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche del processore

Il processore si basa sull'architettura Zen 5 e offre sia ottime prestazioni che una buona efficienza energetica. Si basa poi su un TDP di 120 watt e una cache L3 da ben 76 MB per velocità e reattività complessive, mentre il supporto per memoria DDR5 e interfaccia PCIe 5.0 consente di sfruttare le tecnologie più recenti.

Processore AMD Ryzen 9 9900X

Inoltre, è dotato di 12 core e 24 thread ed è la scelta ideale sia per il multitasking che per i carichi di lavoro più intensi. Nel complesso, quindi, potrai svolgere ogni tipo di attività senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.