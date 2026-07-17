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Fatal Fury: City of the Wolves svela i primi personaggi della Stagione 3 con un trailer

SNK inaugura la Stagione 3 di Fatal Fury: City of the Wolves con un trailer dedicato ai nuovi lottatori: sei personaggi in arrivo da luglio a dicembre, tra ritorni storici e reveal ancora da svelare.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/07/2026
Rick Strowd in Fatal Fury: City of the Wolves

SNK ha presentato i primi personaggi della Stagione 3 di Fatal Fury: City of the Wolves, che vedrà il debutto di un nuovo lottatore al mese per sei mesi, in pratica da qui fino alla fine dell'anno.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un assaggio dello stile di combattimento dei nuovi personaggi in arrivo. Il primo non si farà attendere a lungo: si tratta di Rick Strowd e sarà disponibile a partire dal 23 luglio.

Gli altri personaggi in arrivo

Rick Strowd sarà seguito da Duck King ad agosto e Kim Kaphwan a settembre. A novembre sarà il turno di Laocorn Gaudeamus. Sono invece ancora avvolti nel mistero i personaggi previsti per ottobre e dicembre, che verranno presentati in un secondo momento.

Riepilogando, questa la scaletta:

  • 23 luglio - Rick Strowd
  • Agosto 2026 - Duck King
  • Settembre 2026 - Kim Kaphwan
  • Ottobre 2026 - da annunciare
  • Novembre 2026 - Laocorn Gaudeamus
  • Dicembre 2026 - da annunciare
Kenshiro disponibile in Fatal Fury: City of the Wolves, purtroppo i suoi avversari non scoppiano Kenshiro disponibile in Fatal Fury: City of the Wolves, purtroppo i suoi avversari non scoppiano

SNK non ha ancora comunicato il prezzo della Stagione 3. Come riferimento, la prima stagione è proposta a 14,99 euro, mentre la seconda costa 19,99 euro. È stata inoltre annunciata la Fatal Fury: City of the Wolves Revenge Edition, una nuova edizione digitale che include il gioco base e le prime tre stagioni al prezzo di 49,99 euro.

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