Fatal Fury: City of the Wolves svela i primi personaggi della Stagione 3 con un trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un assaggio dello stile di combattimento dei nuovi personaggi in arrivo. Il primo non si farà attendere a lungo: si tratta di Rick Strowd e sarà disponibile a partire dal 23 luglio .

SNK ha presentato i primi personaggi della Stagione 3 di Fatal Fury: City of the Wolves , che vedrà il debutto di un nuovo lottatore al mese per sei mesi , in pratica da qui fino alla fine dell'anno.

Gli altri personaggi in arrivo

Rick Strowd sarà seguito da Duck King ad agosto e Kim Kaphwan a settembre. A novembre sarà il turno di Laocorn Gaudeamus. Sono invece ancora avvolti nel mistero i personaggi previsti per ottobre e dicembre, che verranno presentati in un secondo momento.

Riepilogando, questa la scaletta:

23 luglio - Rick Strowd

Agosto 2026 - Duck King

Settembre 2026 - Kim Kaphwan

Ottobre 2026 - da annunciare

Novembre 2026 - Laocorn Gaudeamus

Dicembre 2026 - da annunciare

SNK non ha ancora comunicato il prezzo della Stagione 3. Come riferimento, la prima stagione è proposta a 14,99 euro, mentre la seconda costa 19,99 euro. È stata inoltre annunciata la Fatal Fury: City of the Wolves Revenge Edition, una nuova edizione digitale che include il gioco base e le prime tre stagioni al prezzo di 49,99 euro.