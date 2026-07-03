Lo sceneggiatore di The Batman 2 afferma che Hollywood è ossessionata dai videogiochi più che dai fumetti

Intervenendo su Twitter in risposta a una domanda sulla sorte del suo progetto di adattamento di Mega Man , rimasto in sospeso, Tomlin ha spiegato che il film potrebbe comunque tornare, dato che gli adattamenti videoludici sono ormai diventati la nuova tendenza dominante a Hollywood.

Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman - Parte II insieme al regista Matt Reeves, ha rivelato che quest'anno sta ricevendo molte più proposte per realizzare degli adattamenti videoludici rispetto a quelle per film tratti da fumetti , nonostante sia impegnato in uno dei progetti cinecomic più attesi del momento.

Ossessioni hollywoodiane

"Hollywood sta in qualche modo passando dall'essere ossessionata dai fumetti all'essere ossessionata dai videogiochi", ha dichiarato Tomlin, pur precisando che difficilmente sarà coinvolto in un eventuale ritorno di Mega Man, vista la quantità di tempo trascorsa. In un secondo intervento, lo sceneggiatore ha chiarito meglio il proprio punto di vista: "La mia opinione nasce anche dal fatto che quest'anno ricevo almeno cinque volte più proposte per adattamenti videoludici rispetto a quelle per adattamenti di fumetti."

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Pur trattandosi di un'osservazione basata sulla sua esperienza personale piuttosto che su dati concreti, il crescente peso degli adattamenti videoludici nel panorama cinematografico è comunque sotto gli occhi di tutti. Solo quest'anno sono usciti nelle sale Return to Silent Hill, Iron Lung, Exit 8 e Mortal Kombat 2, con risultati altalenanti, mentre sono attesi il film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, Street Fighter, e le serie animate Sekiro: No Defeat e Cyberpunk: Edgerunners seconda stagione. Anche una casa di produzione indipendente come A24 si è unita alla tendenza, con un film tratto da Elden Ring attualmente in lavorazione sotto la regia di Alex Garland, mentre Michael Sarnoski, regista di A Quiet Place: Day One, sta adattando Death Stranding di Hideo Kojima, seppur con una trama diversa da quella originale.

Il cinema di supereroi, al contrario, attraversa forse il momento più difficile degli ultimi due decenni: Supergirl ha appena registrato un flop al botteghino, incassando meno di Morbius e Joker 2 nel weekend di debutto, mentre Spider-Man: Brand New Day, in uscita questo mese, rappresenta il primo film Marvel dopo un anno di assenza dalle sale.

Primo piano di Batman

Per quanto riguarda The Batman - Parte II, il film si colloca al di fuori del DCU di James Gunn come capitolo Elseworlds ed è attualmente in fase di pre-produzione, con le riprese in procinto di iniziare in vista dell'uscita prevista per il 2027. Matt Reeves ha recentemente svelato parte del cast, che include le star Marvel Sebastian Stan e Scarlett Johansson, sebbene i loro ruoli restino ancora avvolti nel mistero.