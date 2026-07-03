DJI Osmo Pocket 3 in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con il nostro codice

Se hai bisogno di una nuova videocamera compatta, DJI Osmo Pocket 3 è attualmente su AliExpress a 363,46 €, ma con il codice CDJULY45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Un prodotto tascatile
La videocamera è di qualità professionale e in un formato tascabile che ti permetterà di portarla facilmente con te ovunque tu voglia. Si tratta di un prodotto ideale per vlogger o appassionati di contenuti digitali. Inoltre, la camera è dotata di touchscreen OLED rotante da 2 pollici, quindi potrai passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale in base alle tue preferenze ed esigenze.
Il sistema ActiveTrack 6.0 segue il soggetto automaticamente, grazie a modalità come Face Auto-Detect e Dynamic Framing. Infine, la registrazione stereo omnidirezionale garantisce suoni chiari e convincenti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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