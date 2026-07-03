Il microfono FIFINE è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Se sei alla ricerca di un nuovo microfono per giocare o per registrare contenuti con la tua voce, il prodotto targato FIFINE è su AliExpress a 45,09 €, ma con il codice CDJULY06 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Un prodotto utile ed economico
Si tratta di un microfono compatibile con PC e console, da collegare con un cavo USB. Sono presenti diversi pulsanti, ad esempio quello per mutare la voce, o la manopola del guadagno senza dover operare dal computer. Il microfono funziona con una risposta in frequenza di 50 Hz- 16Khz per bassi stabili, medi fluidi e alti brillanti.
Nel complesso è un prodotto ideale per intrattenimento, podcast e registrazione di trasmissioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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