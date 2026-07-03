Nasce Pocket, una nuova piattaforma di Meta con cui è possibile creare giochi e piccole app tramite l'IA

Anche Pocket presenta un feed verticale

Le creazioni vengono raccolte in un feed verticale, dove gli utenti possono esplorare e provare i contenuti realizzati dalla community, in modo simile a quanto già visto con altri servizi dedicati alla condivisione di contenuti brevi e interattivi. Pocket nasce in seguito all'acquisizione, avvenuta nei primi mesi dell'anno, del team della startup newyorkese Atma Sciences, sviluppatrice della piattaforma Gizmo.

Quest'ultima aveva già introdotto un sistema molto simile basato sulla generazione di mini applicazioni tramite intelligenza artificiale e, secondo i dati di Appfigures, aveva raggiunto circa 635.000 installazioni complessive tra dispositivi iOS e Android. Le somiglianze tra Pocket e l'app originale risultano evidenti sia nel metodo di creazione mediante prompt sia nella presenza del feed dedicato alla scoperta dei contenuti creati dagli utenti.