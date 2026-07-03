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Nintendo Switch Lite è di nuovo in sconto su AliExpress: gioca in totale comfort spendendo pochissimo

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console portatile Nintendo Switch Lite a prezzo scontato. Con il nostro codice potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/07/2026
Nintendo Switch Lite

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch Lite a 184,80 €, ma con il codice CDJULY20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una console compatta e versatile

Con questa console potrai giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia, essendo pratica e compatta, quindi potrai portarla con te facilmente. Tuttavia, sappi che non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare come per le altre versioni, ma è un'ottima alternativa alle console più costose. Le prestazioni differiscono dalle console più recenti, ma nel complesso potrai goderti ogni titolo senza troppi problemi o limitazioni.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Inoltre, potrai giocare in compagnia di amici grazie al multiplayer online o wireless locale. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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