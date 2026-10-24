PS6 a più di 1.000 vi sembra troppo? Sony ha appena annunciato un Walkman da 6.000 dollari

A parte PlayStation, il Walkman è probabilmente il prodotto più iconico della storia di Sony . Con la diffusione degli smartphone il lettore musicale portatile ha perso gran parte della sua rilevanza, ma l'azienda giapponese continua a produrlo, in una forma che ormai guarda soprattutto a un pubblico di appassionati molto danarosi.

Non è un prodotto per povery

L'ultimo modello annunciato è l'NW-WM1ZM3, già prenotabile al prezzo di soli 5.899 dollari, con le prime consegne previste a gennaio. La cifra non è un errore di battitura: il dispositivo è costruito con un telaio in rame privo di ossigeno placcato oro, lavorato con precisione e progettato, secondo Sony, per migliorare enormemente la qualità del suono.

Il nuovo Walkman richiede un tavolino da 10.000 euro per suonare al meglio

L'azienda lo presenta come un prodotto pensato per gli audiofili, in grado di "trasmettere l'intento originale dell'artista", offrendo un suono dettagliato e ad alta risoluzione. Nel comunicato stampa si legge anche che il lettore, sviluppato all'insegna di una qualità sonora eccezionale, "cattura le sfumature più sottili di un'esecuzione", mantenendo chiarezza, ampiezza e dinamica anche a volumi elevati.

Per chi non può permettersi il modello di punta, Sony propone altre due soluzioni. L'NW-WM1AM3 costa 2.999 dollari, mentre l'NW-ZX900 si ferma a 1.899. Entrambi seguono una "filosofia progettuale simile", combinando un telaio principale in lega di alluminio con una scocca posteriore in rame placcato oro, pensata per aumentare rigidità e qualità del suono. Diciamo che entrambi non sono comunque accessibilissimi, per usare un eufemismo, ma evidentemente non è questo il loro obiettivo.

Il Walkman da 6.000 dollari

Tra le differenze, il modello più economico ha uno schermo leggermente più piccolo, ma offre un'autonomia fino a 40 ore, superiore alle 35 dichiarate per i due dispositivi di fascia più alta.

Se vi interessa, è stata già aperta la pagina dei preorder.