PS6 a più di 1.000 vi sembra troppo? Sony ha appena annunciato un Walkman da 6.000 dollari

A parte PlayStation, il Walkman è probabilmente il prodotto più iconico della storia di Sony. Con la diffusione degli smartphone il lettore musicale portatile ha perso gran parte della sua rilevanza, ma l'azienda giapponese continua a produrlo, in una forma che ormai guarda soprattutto a un pubblico di appassionati molto danarosi.
Non è un prodotto per povery
L'ultimo modello annunciato è l'NW-WM1ZM3, già prenotabile al prezzo di soli 5.899 dollari, con le prime consegne previste a gennaio. La cifra non è un errore di battitura: il dispositivo è costruito con un telaio in rame privo di ossigeno placcato oro, lavorato con precisione e progettato, secondo Sony, per migliorare enormemente la qualità del suono.
L'azienda lo presenta come un prodotto pensato per gli audiofili, in grado di "trasmettere l'intento originale dell'artista", offrendo un suono dettagliato e ad alta risoluzione. Nel comunicato stampa si legge anche che il lettore, sviluppato all'insegna di una qualità sonora eccezionale, "cattura le sfumature più sottili di un'esecuzione", mantenendo chiarezza, ampiezza e dinamica anche a volumi elevati.
Per chi non può permettersi il modello di punta, Sony propone altre due soluzioni. L'NW-WM1AM3 costa 2.999 dollari, mentre l'NW-ZX900 si ferma a 1.899. Entrambi seguono una "filosofia progettuale simile", combinando un telaio principale in lega di alluminio con una scocca posteriore in rame placcato oro, pensata per aumentare rigidità e qualità del suono. Diciamo che entrambi non sono comunque accessibilissimi, per usare un eufemismo, ma evidentemente non è questo il loro obiettivo.
Tra le differenze, il modello più economico ha uno schermo leggermente più piccolo, ma offre un'autonomia fino a 40 ore, superiore alle 35 dichiarate per i due dispositivi di fascia più alta.
Se vi interessa, è stata già aperta la pagina dei preorder.