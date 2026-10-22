Sony dice addio ai lettori UHD Blu-ray, termina la produzione dell'ultimo modello

La questione trova riscontro anche nel negozio online giapponese di Sony, dove il prodotto viene indicato come esaurito e senza ulteriori rifornimenti. Al momento, tuttavia, non è stato pubblicato un comunicato ufficiale che confermi l'uscita di Sony dal mercato dei lettori UHD Blu-ray a livello internazionale.

Per il regista de Il Signore degli Anelli DVD e Blu-Ray sono ormai prodotti di nicchia

"Sony interrompe la distribuzione del lettore Ultra HD Blu-ray UBP-X700/K. Dopo la fine delle vendite dei registratori Blu-ray e la decisione di cessare la produzione di giochi PlayStation su disco, PS5 sarà l'unico lettore UHD Blu-ray di Sony in Giappone", si legge sul blog.

La notizia arriva dal blog giapponese Kunkoku, che opera anche come rivenditore ufficiale di prodotti Sony, e indica la data di oggi come termine ultimo per le vendite del dispositivo, che dunque smetterà di essere realizzato e distribuito.

A quanto pare Sony è intenzionata a dire addio al mercato dei UHD lettori Blu-ray : l'azienda ha terminato la produzione in Giappone del suo ultimo modello, l'UBP-X700/K , sebbene questa decisione non sia ancora stata confermata a livello globale.

Mai più fisico?

L'interruzione della produzione di lettori Ultra HD Blu-ray è stata inevitabilmente accostata all'addio ai giochi PlayStation su disco a partire dal 2028 e lascia passare l'idea che l'azienda giapponese sia ormai completamente votata al digitale.

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L'UBP-X700/K, introdotto nel maggio 2025, era rimasto l'ultimo lettore UHD Blu-ray stand alone commercializzato da Sony dopo la precedente uscita di scena dell'UBP-X800M2, avvenuta oltre un anno prima.

Il dispositivo lascia quindi un vuoto nel catalogo dell'azienda, che negli ultimi anni ha progressivamente ridotto la propria presenza nel settore dei supporti fisici. Sony aveva già abbandonato il mercato dei lettori CD e SACD dedicati e, a febbraio 2026, aveva annunciato l'uscita dal segmento dei registratori Blu-ray.

L'azienda continuerà comunque a commercializzare un lettore Blu-ray tradizionale e un lettore DVD. La riproduzione dei film in Ultra HD Blu-ray, invece, rimarrà affidata in Giappone a PlayStation 5, almeno per quanto riguarda i prodotti Sony.