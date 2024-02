Ebbene, il nuovo titolo di Oh BiBi disponibile sulla piattaforma Apple Arcade si pone come un ottimo esempio di tale ragionamento. A metà strada fra le meccaniche hero shooter di Overwatch e i robot giganti di Titanfall, offre un'esperienza competitiva asciutta ma decisamente solida: ve ne parliamo nella recensione di BEAST: Bio Exo Arena Suit Team .

Il genere degli sparatutto competitivi su mobile ha compiuto negli ultimi anni una serie di passi molto importanti, che hanno consentito agli sviluppatori di smettere di preoccuparsi dei controlli touch per dedicare la propria attenzione allo stile, alle meccaniche, alla struttura e, in generale, agli elementi che fanno la differenza fra un prodotto di spessore e uno sparacchino frivolo e inconsistente.

Gameplay: eroi e titani

Uno scontro a fuoco dalla distanza in BEAST: Bio Exo Arena Suit Team

È una battaglia fra animali antropomorfi a fungere da base per l'esperienza di BEAST: Bio Exo Arena Suit Team. C'è una storia di fondo, ma non è molto interessante: ciò che conta è che potremo utilizzare un manipolo di eroi pelosi, ognuno con caratteristiche ed equipaggiamento differenti, all'interno di sfide competitive per un massimo di sei partecipanti.

L'impianto è quello di uno sparatutto in terza persona che non si perde in chiacchiere e infatti mette subito in campo un sistema di controllo con fuoco automatico: una soluzione che consente di poter controllare il proprio personaggio anche mentre si spara, cercando così di evitare di subire danni eccessivi e magari raggiungere i kit medici disseminati all'interno della mappa prima di essere sconfitti e dover attendere il rientro.

Il gioco, tuttavia, non si limita a questo: riempito un apposito indicatore, potremo richiamare sul campo un grosso robot in maniera del tutto simile a ciò che accade in Titanfall: ogni personaggio ne possiede uno diverso, con funzionalità di fuoco e mosse speciali peculiari, e sfruttarle al meglio può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta.

Peraltro la meccanica è ben bilanciata, i titani non sono invincibili e il loro impiego ha una chiara valenza strategica, andando ad aggiungere varietà e freschezza a un gameplay altrimenti un po' troppo limitato.