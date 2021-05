Resident Evil Village, il Multiplayer Risponde e It Takes Two sul canale Twitch di Multiplayer.it

Giornata ricchissima sul canale Twitch di Multiplayer.it. Come sempre il palinsesto messo in piedi dalla redazione è ricco di appuntamenti che vanno a coprire i più svariati argomenti. Per esempio continueremo il nostro percorso di avvicinamento a Resident Evil Village, ma ci sarà anche spazio per il consueto appuntamento del Multiplayer Risponde o le folli avventure in cooperativa di It Takes Two, con Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani.

La giornata di dirette è già cominciata col classico appuntamento con la Pausa Caffè. A seguire, poi, cominceremo a parlare di Resident Evil Village con Alessandra Borgonovo e il suo Road to Resident Evil Village. Alle 17 Ale tornerà in diretta, questa volta in compagnia di Vincenzo Lettera, per un Aspettando Resident Evil Village davvero imperdibile.

Vincenzo sarà anche protagonista, questa volta alle 16 e in solitaria, del classico appuntamento del Multiplayer Risponde: tempestatelo di domande sulla chat di Twitch.

Alle 14 è il turno delle folli avventure cooperative di It Takes Two con Alessio e Pierpaolo, ma c'è anche l'appuntamento con CineWeek, oltre che due appuntamenti di gameplay live imperdibili con Resident Evil 7 e Apex Legends.