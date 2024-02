Wakerunners: abbiamo provato la demo e non promette bene

Prima di addentrarci nell'analisi della demo del nuovo videogioco di MINTROCKET , uscita in occasione dello Steam Next Fest, c'è un fattore molto importante da sottolineare: non ci sta giocando quasi nessuno. Non sappiamo se per poca pubblicità o per problemi di natura tecnica, ma nel corso di 8 ore passate in coda siamo riusciti a trovare solo quattro partite. Più volte la ricerca di compagni di squadra e avversari è andata in timeout e abbiamo dovuto farla ripartire, un segnale non proprio promettente visto che parliamo di un gioco esclusivamente online.

Quando abbiamo scoperto che gli sviluppatori di Dave the Diver erano al lavoro su un titolo multiplayer competitivo con prospettiva dall'alto e ambientazione futuristica siamo stati subito incuriositi. Ora che abbiamo provato la demo di Wakerunners , però, all'entusiasmo si è sostituito dello scetticismo perché, a fronte di una buona idea, almeno in questa fase dello sviluppo, c'è una messa a terra decisamente farraginosa.

Una buona idea di base

Il sistema di movimento di Wakerunners è certamente interessante e potrebbe valere il vostro tempo se siete alla ricerca di un'esperienza ad alto numero di ottani incentrata sull'abilità e il tempismo

Wakerunners è un videogioco con prospettiva dall'alto (come i twin stick shooter vecchio stile) che mescola combattimento corpo a corpo, armi da fuoco, abilità che influiscono sulla mappa e un sistema di movimento basato sul "momento": più a lungo correrete, più andrete veloci, e il vostro successo in battaglia sarà determinato anche dalla padronanza dei comandi di frenata e inversione di corsa, che il tutorial fa un pessimo lavoro nello spiegarvi. In poche parole, le arene in cui affronterete i nemici in battaglie quattro contro quattro o cinque contro cinque sono piuttosto aperte e hanno dei percorsi pensati per far guadagnare momento ai giocatori e farli convergere in punti specifici.

Una volta incontrati gli avversari è una questione di tempismo e abilità riuscire a mandare a segno gli attacchi da vicino o dalla distanza, le trappole a disposizione dei vari personaggi, e le abilità più potenti. C'è un piacevole senso di incontrollabilità nel movimento dei personaggi: all'inizio sembra quasi impossibile fargli fare una curva in velocità, poi, una volta compreso il rapporto tra accelerazione e decelerazione sembra quasi di giocare a Trackmania. Questa è la singola buona idea alla base di Wakerunners. È una dinamica frenetica e divertente che potrebbe essere in grado di dare al gioco un'identità forte, ma tutto ciò che le ruota attorno, purtroppo, sembra progettato per vederla fallire.