Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels gratis su GOG, è un vecchio gioco pornografico

GOG sta regalando il vecchio gioco pornografico Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels in chiusura dei suoi saldi "We Love Games". Si tratta di una scelta decisamente particolare per un gioco gratis. Probabilmente è la prima volta che uno dei grossi negozi digitali online regala un titolo così esplicitamente NSFW.

Per inciso, Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels è un gestionale ambientato in un ospedale pieno di infermiere sexy e disponibili, nonché di medici mezzi matti. Considerato l'anno in cui uscì (il 1995), fu probabilmente il tentativo della software house tedesca Reline di cavalcare in qualche modo il successo di Theme Hospital.

Il gioco ha in realtà delle meccaniche molto serie. Quindi il giocatore deve assumere personale, acquistare strutture, ampliare l'ospedale e quant'altro. Il tutto però è condito da immagini che sembrano uscite da un fumetto erotico degli anni '90, accompagnate da battute dello stesso livello.

Per riscattarlo non vi resta che andare sulla home page di GOG, scorrere e premere sul tasto verde del banner con l'offerta. Non partite dalla pagina del gioco perché verreste rimandati alla home page. Naturalmente per avere Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels dovete disporre di un account di GOG senza limitazioni, ossia senza ban, blocchi o quant'altro.

Visto che siete lì potete dare anche uno sguardo ai saldi We Love Games!, dove troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti titoli in sconto presenti. Sbrigatevi, perché non manca molto alla loro conclusione.